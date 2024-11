Raphinha: "Estamos haciendo mal muchas cosas"

Barcelona, 30 nov (EFE).- El futbolista brasileño del Barcelona Rafael Dias 'Raphinha' afirmó, tras la derrota contra la UD Las Palmas (1-2), que su equipo está haciendo mal "muchas cosas" en los tres últimos pinchazos que ha sufrido en LaLiga EA Sports.

En declaraciones a Movistar LaLiga, el delantero de Porto Alegre admitió que está muy enfadado y se mostró crítico con la actuación del equipo ante el conjunto canario.

"Hemos bajado el nivel de lo que estábamos haciendo y eso nos está complicando los partidos. Tenemos que seguir trabajando e intentar mejorar lo que estamos haciendo mal", argumentó.

En este sentido, instó a sus compañeros a "dar la vuelta" a este bache en LaLiga, en la que el Barça suma un punto de los últimos nueve posibles, en el partido del próximo martes contra el Mallorca.

El brasileño, que ante el Las Palmas anotó su decimocuarto gol de la temporada, puntualizó que a él no le importa marcar y que su único objetivo es ganar partidos. "Si no ganamos, no salgo satisfecho con el partido. Teníamos que ganar", lamentó. EFE