Yen supera nivel clave de 150/dólar por posibilidad de alzas de tasas

(Bloomberg) -- El yen superó brevemente el nivel clave de 150 por dólar, ya que los operadores se posicionaron a favor de una mayor probabilidad de que el Banco de Japón suba las tasas de interés en diciembre, mientras que la Reserva Federal recorta los costos de endeudamiento en Estados Unidos.

La divisa nipona se fortaleció hasta un 1,2%, a 149,76, alcanzando el nivel más alto desde el 21 de octubre, luego que los datos de precios al consumidor de Tokio resultaran mejores de lo esperado. Volvió a cotizar a 150,04 a las 3:37 p.m. en Tokio, en medio de movimientos agitados que probablemente se vieron amplificados por los flujos de fin de mes y la escasa liquidez debido a que los mercados estadounidenses permanecieron cerrados el jueves por Acción de Gracias.

Los datos japoneses ofrecen una prueba más de que la economía se está desarrollando en línea con las previsiones del Banco de Japón. El gobernador, Kazuo Ueda, ha dicho en repetidas ocasiones que seguirá subiendo las tasas desde niveles muy bajos si la economía y los precios continúan en línea con la opinión del banco central.

“Los datos de inflación de Tokio de hoy, así como los indicios de mensajes hawkish de las negociaciones salariales, están reavivando las apuestas de una mayor normalización de la política”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Markets en Singapur, refiriéndose a la probabilidad de que el Banco de Japón vuelva a subir las tasas. “A esa mezcla se añaden un dólar más débil y unas condiciones de liquidez escasas mientras los operadores estadounidenses disfrutaban de sus cenas de Acción de Gracias”.

Inicia tu día bien informado con el boletín#CincoCosas. Suscríbete gratisaquí.

El mercado de swaps considera ahora que hay un 61% de posibilidades de que el Banco de Japón suba las tasas en diciembre, casi el doble que a principios de mes. También ve un 63% de posibilidades de un recorte de la Fed.

Las expectativas de un estrechamiento de la diferencia entre las tasas de interés de EE.UU. y Japón y, por extensión, de los diferenciales de rendimiento, harán que el carry trade —una estrategia popular por la que los inversionistas piden prestado en Japón y luego invierten los fondos en mercados de mayor rendimiento— resulte menos atractivo.

Las ganancias del viernes extendieron el repunte del yen de esta semana a cerca del 3%, convirtiéndolo en la divisa del Grupo de los 10 con mejor desempeño. El fortalecimiento por debajo de 150 frente al dólar aleja a la divisa del riesgo de intervención. Japón ha gastado más de US$100.000 millones este año en apuntalar el yen, pero es poco probable que intervenga en los mercados con él muy lejos de la marca de 160.

Nota Original: Yen Breaches Key 150 Level as Tokyo Inflation Fuels BOJ Bets

Traducción editada por Paulina SteffensMÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.