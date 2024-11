Senado de México aprueba proyecto de ley para eliminar organismos reguladores

(Bloomberg) -- El Senado de México aprobó el jueves una polémica legislación que eliminaría los organismos autónomos de vigilancia del gobierno, incluidos dos que regulan temas antimonopolio y la industria energética de la nación, y sus funciones serían absorbidas por los ministerios existentes en el gobierno federal.

Previamente este mes, la Cámara Baja del Congreso aprobó la legislación propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, convirtiendo al Senado en el último gran obstáculo para la iniciativa.

López Obrador presentó la propuesta como parte de un esfuerzo por reducir el gobierno federal y cumplir la promesa de austeridad del partido gobernante. La legislación ha encontrado resistencia debido a la percepción de que podría socavar la independencia de los reguladores y su papel en el control del poder gubernamental.

El proyecto de ley eliminaría el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La presidenta Claudia Sheinbaum y el partido gobernante Morena impulsaron la reforma, como parte de una serie de cambios que el expresidente propuso antes de dejar el cargo. El partido tiene la gran mayoría de los escaños en las legislaturas estatales, lo que prácticamente garantiza que el proyecto se convertirá en ley en los próximos días.

Funcionarios de la Secretaría de Economía han declarado que la legislación no violaría el tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como T-MEC. Insisten en que el órgano de supervisión que actúa contra las prácticas monopólicas operará con independencia bajo la tutela del gobierno. La Secretaría de Energía y la Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones asumirán algunas de las tareas.

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de México, Vidal Llerenas, dijo que las propuestas incluyen tener una entidad de competencia que corresponda con el acuerdo comercial, que se parezca a la de EE.UU. y que, sobre todo, garantice una buena competencia.

Está previsto que el tratado de libre comercio se revise en 2026, pero ese proceso ya está sumido en la incertidumbre debido a las amenazas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles.

Los legisladores de Morena han argumentado que los cambios reducirán el gasto público y ayudarán a eliminar la corrupción. Los críticos han dicho que los cambios generarían incertidumbre sobre cómo se asociará el sector privado con las grandes empresas energéticas estatales de México y plantea dudas sobre la verdadera transparencia del gobierno.

“La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos: la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales, pero lo que ya no va a haber es mil millones de pesos que se destinaban para esto”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria del 21 de noviembre en el Palacio Nacional.

Traducción editada por Paulina Steffens

