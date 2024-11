José Valenciano, último hombre con el que Terelu tuvo relaciones sexuales, reacciona a sus sorprendentes declaraciones

Terelu Campos se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la semana por las sorprendentes declaraciones que ha hecho a la revista 'Diez minutos' reconociendo que ha tirado la toalla con los hombres, y confesando que hace 9 años que no se acuesta con nadie.

Como no podía ser de otra manera, no ha tardado en saberse la identidad del último hombre con el que mantuvo relaciones sexuales la conocida colaboradora. Se trata de José Valenciano, boxeador y dueño de un conocido gimnasio en el centro de la capital, con el que la madre de Alejandra Rubio vivió una historia de amor entre 2013 y 2015.

Una relación mediática en la que llegaron a hablar incluso de boda, pero que se rompía hace justo 9 años -los que Terelu ha revelado que lleva sin estar con ningún hombre- por dificultades en la convivencia.

Europa Press ha grabado en exclusiva la reacción de Valenciano a las inesperadas y comentadísimas confesiones de carácter íntimo de la hija de María Teresa Campos. Y lo ha hecho esquivo y visiblemente molesto, dejando claro que no tiene nada que decir sobre el hecho de que él haya sido el último hombre en tener relaciones con Terelu.

Caminando con ayuda de muletas por una lesión en la pierna, José llegaba al gimnasio que regenta en la capital y, visiblemente nervioso -incluso se le ha caído una de sus muletas- y asegurando que no ha visto la exclusiva de su ex, ha optado por volver a subirse al coche y abandonar el lugar para esquivar las preguntas sobre su relacion con la colaboradora: "Sinceramente no lo he visto. No he hablado, de verdad. Hace tiempo que no hablo con ella" ha asegurado.