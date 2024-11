El colombiano Christian González y Deebo Samuel encabezan 'My Cause My Cleats' de la NFL

Redacción Deportes, 26 nov (EFE).- Christian González, esquinero de origen colombiano de New England Patriots; Deebo Samuel, receptor de San Francisco 49ers; y Tucker Kraft, ala cerrada de Green Bay Packers; encabezan 'My Cause My Cleats', la campaña de la NFL que impulsa el apoyo a distintas causas en sectores vulnerables.

La campaña, que arrancó en 2016, estará presente durante los partidos de las semanas 13 y 14 de la temporada 2024 en creativos diseños que lucirán en sus zapatos deportivos más de 1.400 jugadores, entrenadores, leyendas y personal de los equipos.

Christian González llamará la atención con sus botines sobre el trabajo de 'Kyle Cares', organización sin fines de lucro dedicada a promover la comunicación abierta sobre los desafíos de salud mental que enfrentan adolescentes y adultos jóvenes en la sociedad actual.

Deebo Samuel promoverá el trabajo de SPAAT, organización que brinda apoyo para estudiantes que a través de su condición de atletas buscan una transición exitosa a la universidad y hacia el deporte profesional.

Y Tucker Kraft destacará la labor de 'Cheyenne River Youth Project', que impulsa a jóvenes nativos americanos con oportunidades para tener un futuro exitoso.

González, Samuel y Kraft protagonizan el anuncio principal de 'My Cause My Cleats' en el que hablan de las distintas causas que apoyan y muestran los botines que utilizarán en los juegos de estas dos próximas semanas.

"Somos más que jugadores de la NFL, somos personas", dice Samuel en el promocional.

"Como jugadores, tenemos la oportunidad de dejar un impacto fuera del campo y, al final, ser parte de algo más grande que sólo el juego", complementa Christian González en el anuncio.

Cada jugador puede donar sus zapatillas deportivas para que sean subastadas a través de 'NFL Auction'; los fondos recaudados serán donados por la 'NFL Foundation' a la organización benéfica seleccionada por cada jugador.

Entre otras de las estrellas de la liga que también apoyan 'My Cause My Cleats' está Patrick Mahomes, 'quarterback' de los campeones Kansas City Chiefs, quien en conjunto con su fundación '15 and the Mahomies', trabaja en la salud y el bienestar, de los niños que necesitan recursos. EFE