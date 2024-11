Gabriela Guillén reacciona al nuevo desplante de Bertín Osborne al no nombrar a su bebé al hablar de sus hijos

Presumiendo de la maravillosa relación que mantienen a punto de cumplirse cuatro años de su separación, Bertín Osborne y Fabiola Martínez protagonizan esta semana la portada de la revista '¡Hola!' con su hijo, Kike, ante el importante paso que van a dar el próximo 28 de noviembre, cuando con motivo de la mayoría de edad de su primogénito -algo que sucederá en enero- cambiarán el nombre de la Fundación Bertín Osborne, que pasará a llamarse Fundación Kike Osborne.

Una entrevista muy especial en la que el artista habla de su faceta de padre y de sus hijos -tanto las tres hijas que tuvo con Sandra Domecq: Alejandra, Eugenia y Claudia; como de los dos que tiene en común con la modelo venezolana, Kike y Carlos- obviando una vez más al pequeño de Gabriela Guillén, cuya paternidad asumió a través de un comunicado el pasado junio, con el que continúa sin tener ningún tipo de relación, y al que no se refiere en ningún momento.

Un nuevo desplante al que la esteticien ha reaccionado con indiferencia y sonrisas a su llegada a Madrid tras asistir este fin de semana al festival de cine de Almería junto a amigos como Raúl Castillo o Arantxa de Benito. "Me lo he pasado muy bien, ha sido muy agradable, pero estoy deseando llegar a casa" para reencontrarse con su bebé, como nos ha contado en el aeropuerto, revelando que por el momento ni ha recibido ofertas para probar suerte como actriz, ni tampoco se lo plantea: "Vosotros hacéis unas preguntas... No se me da bien actuar, no es lo mío" ha asegurado entre risas.

Relajada tras su escapada a la ciudad andaluza, Gabriela se ha desmarcado de la última exclusiva de Bertín, revelando que aunque "he visto la portada, no la he leído, no me ha dado tiempo para nada y la verdad que no tengo nada que aportar". "Ya te digo que no no le visto, muchas gracias" ha añadido, dejando en el aire qué le parece que el cantante se haya "olvidado" una vez más de su hijo en la entrevista.

En apenas un mes su pequeño -cuyo nombre sigue sin trascender- cumplirá su primer añito y, como confiesa, está "deseando" que llegue el próximo 30 de diciembre, aunque ha dejado claro que no espera la felicitación de Bertín en un día tan especial. "No, estoy esperando celebrar su cumpleaños, no pienso nada más" ha sentenciado.

Sin embargo, y tras desvelar que ella cumple el 20 de diciembre, ha dejado en el aire si habrá felicitación mutua entre el presentador y ella, puesto que Osborne cumple 70 años el 7 de diciembre: "Por qué no" ha apuntado misteriosa.

Una cifra redonda en la que el artista podría estar pensando en la retirada del mundo de la música para centrarse en sus compromisos televisivos. Una decisión sobre la que Gabriela no tiene nada que "comentar al respecto", como ha zanjado esquiva. Eso sí, no ha dudado en responder a la pregunta de si le gustaría colaboar en la Fundación de Bertín ahora que va a pasar a llevar el nombre de su hijo Kike: "Hay muchas fundaciones, se puede ayudar mucho en muchas fundaciones, no solo en esa".