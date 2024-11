Eugenia Osborne se deshace en elogios hablando de su hermano Kike

Viviendo un momento de lo más dulces, Eugenia Osborne se dejaba ver este fin en la premiere de 'Vaiana 2' con su hija, celebrando el cumpleaños de esta. Allí atendió a los medios de comunicación y habló sobre toda la actualidad mediática.

Demostrando una vez más que se quiere mantener al margen de la polémica con el hijo de Gabriela Guillén y al preguntarle por el primer cumpleaños que celebrará dentro de poco... se quedaba descolocada: "De ¿Gaby? Perdona, me tengo que ir".

En cuanto a sus planes por Navidad, la empresaria desvelaba que su pareja vendrá a pasar unos días con ella: "viene, viene a pasar Navidades este año" y también explicaba cómo se enfrenta la familia al primer año sin su abuelo en estas fechas: "Si, bueno, lo hemos tenido muchos años, estamos contentos y vivió muy bien, fue muy feliz, tenía mucho sentido del humor, hay que tomárselo así todo".

Además, Eugenia se deshacía en elogios hablando de su hermano Kike porque "al final los médicos en algunas cosas se equivocan y se agradece, menos mal en este caso, es una suerte que hemos tenido y que seguimos teniendo porque es un niño que nos da tanto, tan noble, tan bueno, nos da ejemplo con el trabajo, la actitud ante la vida, somos unos afortunados".

Por último, sobre el cumpleaños de su padre, la modelo desvelaba que irá hasta la finca para reencontrarse con él, pero no cree que haga una fiesta por todo lo alto: "Está bien, dentro de poco también es su cumpleaños, estaremos de fiesta otra vez, me iré a verle con los niños y pasaré el día con él, no hará ninguna fiesta".