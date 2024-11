Elvis Smylie derrota a su 'maestro' Cameron Smith y gana en casa

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El australino Elvis Smylie se ha convertido en campeón de la PGA australiana tras disputarse el tercer y último recorrido en el Royal Queensland Golf Club, de Brisbane, con un total de 199 golpes, catorce bajo el par del campo.

Smylie, que conquista así su primer título del DP World Tour, arrancó la jornada igualado con su compatriota Cameron Smith; ganador del torneo tres veces y del cual recibió una beca en el año 2019. Junto a él y al compatriota de ambos, Marc Leishman, jugó el recorrido donde se decidiría todo.

El cara a cara entre ambos comenzó igualado, firmando cada uno de ellos dos 'birdies' en los tres primeros hoyos. Sin embargo a la altura del noveno banderín Smylie ya marchaba con dos de ventaja al firmar dos bajo par y verse penalizado Smith con tres 'bogeys' que no pudo compensar con dos 'birdies'.

A partir de ahí, Smylie se esforzó en no cometer errores y firmó el resto de su trayecto con pleno de pares, mientras que su perseguidor intentaba darle caza sin éxito, llegando incluso a dejarse otro golpe en el hoyo 14. Así, acabó con dos impactos más que su oponente y uno por delante de Leishman y del también australiano Anthony Quayle.

"Es un sueño hecho realidad. He admirado a estos jugadores desde que era un niño y ya solo competir con ellos y aprender de ellos es un honor. Mi juego corto fue genial, me salvé con ese apartado. Solo me dije a mí mismo que intentara hacerlo lo mejor que pudiera y mi juego corto fue genial", señaló Smylie.

