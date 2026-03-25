Portátiles para trabajar, crear o jugar: Lenovo refuerza su catálogo con procesadores AMD

El avance de los procesadores con inteligencia artificial como núcleo de funcionamiento marca una transformación en el uso del ordenador portátil, donde tareas como edición de vídeo, diseño gráfico o desarrollo creativo exigen cada vez mayor capacidad. Este fenómeno se evidenció durante el Mobile World Congress en Barcelona, donde Lenovo presentó nuevos dispositivos basados en procesadores AMD, según informó el medio que acompañó este lanzamiento.

Lenovo mostró en dicho evento equipos como el ThinkPad L16 Gen 2 y el ThinkPad T14 Gen 5, ambos equipados con el procesador AMD Ryzen AI 7 PRO 300 Series. De acuerdo con lo consignado por la fuente, estos modelos aportan velocidad, gráficos avanzados y eficiencia energética, añadiendo funciones de seguridad orientadas a contextos profesionales y domésticos. Se trata de un procesador que integra capacidades de inteligencia artificial directamente en el chip, permitiendo ejecutar funciones como optimización de videollamadas, edición de imágenes o automatización de tareas localmente, sin recurrir de forma constante a conexiones de red.

El medio detalló que la introducción de estos procesadores responde a nuevas demandas de usuarios tanto del mundo profesional como del doméstico. Los modelos ThinkPad incluidos por Lenovo cuentan con configuraciones de hasta ocho núcleos y dieciséis hilos de procesamiento, ofreciendo rapidez en entornos que requieren ejecutar varias aplicaciones a la vez. La integración de gráficos AMD Radeon en estos chips permite manejar aplicaciones visuales exigentes y elimina la necesidad de una tarjeta gráfica separada, lo que facilita la fabricación de portátiles más delgados, ligeros y con mayor autonomía de batería, una tendencia dominante en el mercado.

Según reportó la fuente, el ThinkPad L16 Gen 2 se presenta como un dispositivo diseñado para usuarios que gestionan múltiples ventanas y herramientas, con pantalla grande y orientación a la productividad intensiva. Su procesamiento multinúcleo y eficiencia se orientan especialmente a quienes pasan largas jornadas frente al ordenador. Por su parte, el ThinkPad T14 Gen 5 representa una oferta equilibrada dentro de la gama profesional de Lenovo, al mantener un tamaño más compacto y robustez respecto a otros modelos. La nueva generación suma funciones inteligentes que adaptan el rendimiento en tiempo real, guiadas por la inteligencia artificial.

La evolución de estos dispositivos se alinea con el aumento de necesidades entre creadores de contenido, como ilustradores, fotógrafos o editores de vídeo, que requieren trabajar con archivos grandes y programas complejos sin perder fluidez. Según describió el medio, la posibilidad de alcanzar ese nivel de desempeño en ordenadores portátiles se explica tanto por la arquitectura multinúcleo como por el rendimiento gráfico de los procesadores AMD Ryzen. Un aspecto destacado en esta tecnología es la eficiencia energética, que amplía el tiempo de uso sin necesidad de recargar, un elemento relevante para usuarios que dependen de la movilidad.

Tal como publicó la fuente, la versatilidad adquirida por estos portátiles propicia que un mismo equipo responda a necesidades de trabajo, estudio, creación o entretenimiento, adaptándose a los diferentes perfiles de usuario. La orientación de AMD y Lenovo apunta hacia una transición en la cual el ordenador portátil supera su función tradicional, adaptándose a la integración de inteligencia artificial, gráficos avanzados y una autonomía optimizada.

La fuente subrayó que la combinación de nuevos procesadores y portátiles refleja una tendencia tecnológica más amplia hacia dispositivos preparados para distintos usos y para acompañar a los usuarios tanto en el entorno profesional como personal. Dentro de este contexto, Lenovo refuerza su catálogo con equipos capaces de gestionar tareas complejas, automatizar funciones mediante IA y proporcionar movilidad y eficiencia energética, consolidando su apuesta por portátiles modernos que buscan responder a un espectro diverso de exigencias en la vida digital actual.