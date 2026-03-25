Agencias

Portátiles para trabajar, crear o jugar: Lenovo refuerza su catálogo con procesadores AMD

Equipos de última generación presentados por la marca en Barcelona incorporan procesadores avanzados con inteligencia artificial, gráficos potentes y consumo eficiente, orientados tanto a profesionales como particulares que buscan respuesta a demandas crecientes en creatividad, productividad y entretenimiento

Guardar

El avance de los procesadores con inteligencia artificial como núcleo de funcionamiento marca una transformación en el uso del ordenador portátil, donde tareas como edición de vídeo, diseño gráfico o desarrollo creativo exigen cada vez mayor capacidad. Este fenómeno se evidenció durante el Mobile World Congress en Barcelona, donde Lenovo presentó nuevos dispositivos basados en procesadores AMD, según informó el medio que acompañó este lanzamiento.

Lenovo mostró en dicho evento equipos como el ThinkPad L16 Gen 2 y el ThinkPad T14 Gen 5, ambos equipados con el procesador AMD Ryzen AI 7 PRO 300 Series. De acuerdo con lo consignado por la fuente, estos modelos aportan velocidad, gráficos avanzados y eficiencia energética, añadiendo funciones de seguridad orientadas a contextos profesionales y domésticos. Se trata de un procesador que integra capacidades de inteligencia artificial directamente en el chip, permitiendo ejecutar funciones como optimización de videollamadas, edición de imágenes o automatización de tareas localmente, sin recurrir de forma constante a conexiones de red.

El medio detalló que la introducción de estos procesadores responde a nuevas demandas de usuarios tanto del mundo profesional como del doméstico. Los modelos ThinkPad incluidos por Lenovo cuentan con configuraciones de hasta ocho núcleos y dieciséis hilos de procesamiento, ofreciendo rapidez en entornos que requieren ejecutar varias aplicaciones a la vez. La integración de gráficos AMD Radeon en estos chips permite manejar aplicaciones visuales exigentes y elimina la necesidad de una tarjeta gráfica separada, lo que facilita la fabricación de portátiles más delgados, ligeros y con mayor autonomía de batería, una tendencia dominante en el mercado.

Según reportó la fuente, el ThinkPad L16 Gen 2 se presenta como un dispositivo diseñado para usuarios que gestionan múltiples ventanas y herramientas, con pantalla grande y orientación a la productividad intensiva. Su procesamiento multinúcleo y eficiencia se orientan especialmente a quienes pasan largas jornadas frente al ordenador. Por su parte, el ThinkPad T14 Gen 5 representa una oferta equilibrada dentro de la gama profesional de Lenovo, al mantener un tamaño más compacto y robustez respecto a otros modelos. La nueva generación suma funciones inteligentes que adaptan el rendimiento en tiempo real, guiadas por la inteligencia artificial.

La evolución de estos dispositivos se alinea con el aumento de necesidades entre creadores de contenido, como ilustradores, fotógrafos o editores de vídeo, que requieren trabajar con archivos grandes y programas complejos sin perder fluidez. Según describió el medio, la posibilidad de alcanzar ese nivel de desempeño en ordenadores portátiles se explica tanto por la arquitectura multinúcleo como por el rendimiento gráfico de los procesadores AMD Ryzen. Un aspecto destacado en esta tecnología es la eficiencia energética, que amplía el tiempo de uso sin necesidad de recargar, un elemento relevante para usuarios que dependen de la movilidad.

Tal como publicó la fuente, la versatilidad adquirida por estos portátiles propicia que un mismo equipo responda a necesidades de trabajo, estudio, creación o entretenimiento, adaptándose a los diferentes perfiles de usuario. La orientación de AMD y Lenovo apunta hacia una transición en la cual el ordenador portátil supera su función tradicional, adaptándose a la integración de inteligencia artificial, gráficos avanzados y una autonomía optimizada.

La fuente subrayó que la combinación de nuevos procesadores y portátiles refleja una tendencia tecnológica más amplia hacia dispositivos preparados para distintos usos y para acompañar a los usuarios tanto en el entorno profesional como personal. Dentro de este contexto, Lenovo refuerza su catálogo con equipos capaces de gestionar tareas complejas, automatizar funciones mediante IA y proporcionar movilidad y eficiencia energética, consolidando su apuesta por portátiles modernos que buscan responder a un espectro diverso de exigencias en la vida digital actual.

Temas Relacionados

PortátilesLenovoAMDThinkPadBarcelonaMobile World CongressProcesadoresInteligencia artificialRyzenRadeonEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La RFEF y Movistar se unen para iniciar "un periodo exitoso" hasta 2030

Movistar anunció su alianza como patrocinador y operador oficial de las selecciones españolas hasta 2030, resaltando el compromiso con la innovación tecnológica, el talento nacional y la experiencia digital, según destacaron representantes de ambos organismos durante la presentación en Las Rozas

La RFEF y Movistar se

Bolsonaro recibe el alta hospitalaria este viernes dos semanas después tras concederle el arresto domiciliario

Bolsonaro recibe el alta hospitalaria

HP presenta nuevos modelos 'gaming' de sobremesa HyperX OMEN y actualiza OMEN AI y OMEN Gaming Hub

HP presenta nuevos modelos 'gaming'

México descarta presión de EE.UU. para incluir el tratado de agua en el T-MEC

Infobae

Los expertos confían en el rebote del oro y ven en las caídas "oportunidades de inversión"

La cotización del metal se recupera tras la distensión en Oriente Medio, mientras analistas de UBS y Ofi Invest AM destacan su papel como escudo ante la volatilidad y anticipan subidas que podrían superar los máximos históricos este año

Los expertos confían en el