El Consejo de DDHH de la ONU celebrará el viernes un debate urgente sobre el ataque contra una escuela en Minab

Las autoridades israelíes han señalado que los fragmentos de las armas empleadas en el ataque contra la escuela femenina en la ciudad iraní de Minab ya se encuentran bajo un proceso de análisis forense, y que los resultados de esta investigación podrían llegar a presentarse ante cortes internacionales. Según publicó la agencia, este acontecimiento ha incrementado las expectativas sobre eventuales consecuencias judiciales derivadas del bombardeo, en el cual murieron aproximadamente 180 personas, incluyendo cerca de 170 estudiantes.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas programó para este viernes una sesión de emergencia en Ginebra destinada a abordar el ataque perpetrado el pasado 28 de febrero contra la escuela femenina Sajaré Tayebé. El bombardeo ocurrió durante las primeras fases de una ofensiva atribuida a Estados Unidos e Israel, y ha sido calificado en la agenda del Consejo como una “grave violación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”. La discusión se realizará desde las 9:00 horas en el Palacio de las Naciones de la ciudad suiza.

Tal como consignó el medio, este encuentro excepcional fue convocado tras la presentación de una petición formal por parte de Irán, China y Cuba el lunes anterior. La reunión pretende examinar tanto el contexto del bombardeo como la protección de menores y la defensa de la infraestructura educativa en zonas de conflicto armado de alcance internacional. Dentro del temario, se priorizará la evaluación del ataque a la escuela Sajaré Tayebé bajo las normativas vigentes que regulan el respeto a la infancia y la preservación de las instituciones educativas en escenarios de guerra.

Según informó el Consejo de Derechos Humanos, la urgencia de la sesión responde al alto número de víctimas mortales y el impacto que el bombardeo ha generado sobre la población infantil y la comunidad educativa de Minab. En el ataque murieron casi 170 alumnas y al menos 10 adultos, según los reportes internacionales citados por el medio.

Estados Unidos, en declaraciones recientes recogidas por la fuente, confirmó que desarrolla su propia investigación para esclarecer la autoría del bombardeo y la posible implicación de fuerzas extranjeras. Pese a esto, el presidente Donald Trump aseguró, sin aportar pruebas, que Irán podría haber actuado como responsable, aunque el uso de misiles ‘Tomahawk’ durante el ataque, armamento del que Irán no dispone, ha generado dudas sobre esa afirmación.

El medio también detalló que la respuesta diplomática a lo ocurrido ha incluido la solicitud de la sesión de emergencia por parte de Irán, respaldada por China y Cuba, quienes enfatizaron la necesidad de un debate internacional sobre la salvaguarda de los niños y los centros educativos cuando se desarrollan hostilidades de alto conflicto. La petición subraya que el ataque sobre la escuela de Minab constituye una posible violación de tratados internacionales que prohíben acciones directas contra objetivos civiles, en especial aquellos donde hay menores.

El Consejo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto que la sesión busca no solo esclarecer los hechos y las responsabilidades, sino también resaltar la obligación internacional de proteger a los estudiantes y las escuelas ante ataques armados. Los Estados convocantes han solicitado que se revisen los mecanismos actuales de protección, y que este caso sirva para reforzar las garantías a nivel internacional en favor de las víctimas civiles de conflictos.

El desarrollo de las investigaciones periciales sobre los restos de armas, según informó el medio, se perfila como clave en la posible judicialización del caso, mientras que el resultado de la sesión del Consejo de Derechos Humanos podría influir en la elaboración de nuevas directrices para la protección de menores en contextos bélicos.

La ciudad de Minab permanece en el foco internacional tras el ataque, en tanto las autoridades locales y organismos humanitarios colaboran con delegados internacionales para documentar los daños y recoger testimonios directos de los hechos. Las familias de las víctimas y la ciudadanía han recibido el acompañamiento de representantes de derechos humanos que, de acuerdo con el medio, buscan garantizar la transparencia en la investigación y la atención a los sobrevivientes.

Mientras continúa el despliegue diplomático y las investigaciones técnicas para determinar la procedencia de los misiles empleados, distintas instancias internacionales observarán la sesión en Ginebra como un referente para la prevención de ataques sobre escuelas y la exigencia de responsabilidades en futuros conflictos armados.