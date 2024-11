0-2. El uruguayo Felipe Carballo reina en Nueva York y Red Bulls jugará la final del Este

David Villafranca

Nueva York, 23 nov (EFE).- Los New York Red Bulls, con un golazo del uruguayo Felipe Carballo y varias intervenciones fantásticas del portero paraguayo Carlos Coronel, se impusieron este sábado por 0-2 al New York City en el derbi neoyorquino de la MLS y se clasificaron para la final de la Conferencia Este.

Séptimos en la fase regular, los Red Bulls han sido una de las grandes sorpresas de este 'playoff' y se enfrentarán por un puesto en la final de la MLS Cup al vencedor de la otra semifinal del Este entre el Orlando City (cuarto) y el Atlanta United (octavo).

Esta será la primera final de conferencia para los Red Bulls desde 2018. El equipo de Sandro Schwarz dio la campanada en la primera ronda eliminando al Columbus Crew, segundo del Este y actual campeón de la MLS Cup y la Leagues Cup.

Además, los Red Bulls se vengaron de sus dos 'Hudson River Derby' de este año contra el New York City (sexto del Este), que les había vencido por 2-1 y un humillante 1-5.

Este derbi neoyorquino fue frío sobre el campo con 9 grados y fuertes rachas de viento, pero el calor lo pusieron los aficionados -tanto del New York City como de los Red Bulls- en las gradas del Citi Field, el hogar de los New York Mets de la MLB.

Tras los problemas de ambos equipos para acostumbrarse al viento, la primera ocasión fue para los Red Bulls en el minuto 7 cuando un rechace le cayó dentro del área a Dante Vanzeir. Sin embargo, el belga perdió tiempo controlando en lugar de disparar directamente y la defensa rival se le echó encima.

El juego era intermitente y sin continuidad, pero las oportunidades seguían llegando como una internada por la derecha del costarricense Alonso Martínez en el 12 que Sean Nealis cortó cuando ya se iba de cabeza a la meta de Coronel.

No obstante, el primer golpe lo dieron los Red Bulls. La jugada no pudo ser más básica: un saque de puerta de Coronel que la defensa del New York City repelió con algunos problemas. Pero el despeje le cayó a Carballo, que no dudó en soltar un zurdazo fantástico desde la frontal y que encontró la red en el 16.

El uruguayo llegó en agosto cedido por el Gremio brasileño con opción de compra y fue clave contra Columbus Crew, cuando anotó el gol del triunfo en el primer partido de la serie al mejor de tres.

New York City intentó recuperarse y acarició el gol con un remate de Kevin O'Toole, pero en el 25 sufrió otro varapalo con el segundo tanto de los Red Bulls en un córner y por medio de Vanzeir.

Los locales reclamaron fuera de juego pero el VAR confirmó que el atacante de los Red Bulls estaba en posición ajustada pero correcta.

La noche se tornó una pesadilla para New York City, que solo encontraba algo de peligro en las excursiones solitarias del uruguayo Santiago Rodríguez o los balones al espacio para Martínez.

La mejor aproximación del New York City llegó en el descuento con un remate en el corazón del área que no acertó a concretar Martínez.

Pero al margen del 0-2, la peor noticia para el combinado de celeste, que en varias ocasiones se topó con un Coronel muy sólido, fue que antes del descanso estuvo tan cerca el 0-3 como el 1-2.

El New York City necesitaba una reacción explosiva y la rozó nada más salir del vestuario con un gran disparo de Martínez que detuvo de maravilla Coronel con una estirada. Poco después, Keaton Parks mandó un cabezazo franco por encima del travesaño.

Red Bulls dominó la primera parte haciéndose fuerte en la presión, las segundas jugadas y los balones divididos. Pero New York City saltó a la segunda mitad con mucha más intensidad y concentración.

New York City continuó con su asedio pero poco a poco la defensa de los Red Bulls, con el central colombiano Andrés Reyes y el portero Coronel sólido entre los palos, fue recuperando el control.

Sin ese codiciado gol que habría metido al New York City de lleno en la eliminatoria, la noche se tiñó del rojo y negro de unos Red Bulls a solo dos partidos de poder levantar su primera MLS Cup.

-Ficha técnica

0. New York City: Matt Freese; Mitja Ilenic (Agustín Ojeda, m.82), Thiago Martins, Justin Haak, Kevin O'Toole (Julián Fernández, m.90); Keaton Parks, James Sands; Hannes Wolf (Andrés Perea, m.74), Maxi Moralez, Santiago Rodríguez; Alonso Martínez.

Entrenador: Nick Cushing.

2. New York Red Bulls: Carlos Coronel; Dylan Nealis, Andrés Reyes, Sean Nealis (Noah Eile, m.72); Cameron Harper, Daniel Edelman, Felipe Carballo (Peter Stroud, m.62), John Tolkin; Emil Forsberg (Wiki Carmona, m.90); Dante Vanzeir (Serge Ngoma, m.90) y Lewis Morgan (Elias Manoel, m.98).

Entrenador: Sandro Schwarz.

Goles: 0-1, m.16: Carballo. 0-2, m.25: Vanzeir.

Árbitro: Allen Chapman. Amonestó a Sands y O'Toole en el New York City y a Edelman en los New York Red Bulls.

Incidencias: partido de las semifinales del Este de la MLS jugado en el Citi Field de Nueva York. EFE

