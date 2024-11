Hansi Flick: "Hicimos un partido muy malo, todos pueden jugar mucho mejor"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, lamentó un "partido muy malo" de su equipo este sábado ante el RC Celta y explicó que el empate (2-2) que encajaron en los últimos minutos fue el resultado de esa mala actuación con "errores" y falta de concentración.

"No sé qué decir, hicimos un partido muy malo. Nada que ver con lo que queremos. El control de la pelota no fue bueno, cometimos muchos errores. No es como normalmente jugamos al fútbol", dijo el técnico alemán en rueda de prensa en Balaídos.

"A veces pasa que haces un partido así, no lo esperaba pero tenemos que mirar adelante. Es un partido, salvamos un punto al menos, es lo mejor de hoy, pero no estamos contentos, nadie está contento, todo el mundo puede jugar mucho mejor que hoy", añadió.

El preparador azulgrana fue contundente con la actuación mejorable de un Barça que iba ganando 0-2 en el minuto 84. "Todo el mundo sabía que el Celta no es fácil, pero no es excusa. Tiene que ver con la concentración, estar centrado. Un centímetro menos no es bueno. Hay que volver a como queremos jugar. No es fácil, todo el mundo nos quiere ganar ahora", afirmó.

"Fue el resultado de todo el partido, muchos errores, malos pases, decisiones equivocadas, no es la tarjeta roja o el error de Koundé. Somos un equipo y ganamos y perdemos juntos. Nos repondremos, tenemos que recuperarnos. Al 80% no se pude ganar", terminó.