Presidente de Panamá ratifica compromiso con la libertad de expresión y prensa ante la SIP

Ciudad de Panamá, 21 (EFE). El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ratificó su compromiso con la libertad de expresión y de prensa destacando que su gobierno ha establecido importantes avances de transparencia, tras firmar este jueves las declaraciones de Chapultepec y de Salta II, siendo el primer mandatario de la región en adherirse a esta última.

De los avances de su gobierno en transparencia, Mulino citó la digitalización y publicación de todas las actas que se aprueban en el Gabinete (consejo de Ministros), así como en la información de la llamada partida discrecional, que se gestiona desde la Presidencia, y también su conferencia semanal.

"He dado muestras de apertura. Tomamos todas las actas del Consejo de Gabinete que por años fueron materia reservada, se digitalizaron y se subieron a la página web de la Presidencia de la República, como siempre debió ser", afirmó el gobernante.

"Yo no tengo nada que esconder, yo no tengo negocios y tampoco tengo socios ni intermediarios para que gestionen por mí en los distintos órganos del Estado, absolutamente nada", remarcó Mulino luego de rubricar las declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II ante directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La SIP por su parte valoró como un "hito histórico" para Panamá la firma de ambas declaraciones, enfocadas a preservar la libertad de expresión y de prensa, destacó el Gobierno panameño.

Además, el organismo resalta que Panamá es el primero de la región en suscribir la Declaración de Salta II, con lo que marca un precedente que espera "sea emulado a lo largo de toda las Américas".

El presidente de la SIP, José Dutriz, manifestó que la adhesión y la renovación de Panamá de su compromiso con los principios de la declaración de Chapultepec y de Salta II, es un paso "muy significativo" a favor de la democracia panameña "en un momento en el que estamos viviendo en la región mucha polarización política".

"Creemos que Panamá va a tener un ambiente muy propicio para el libre ejercicio del periodismo", expresó Dutriz, quien elogió el funcionamiento y avances de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), adscrita a la Presidencia, bajo la gestión de Mulino, en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, señala un comunicado oficial.

La Declaración de Chapultepec fue adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México en marzo de 1994. Panamá suscribió su adhesión en junio de ese mismo año, cuando la firmó Guillermo Endara (1989-1994), el primer presidente que asumió constitucionalmente tras el régimen militar.

Otros presidentes panameños han firmado la Declaración de Chapultepec.

La Declaración de Salta II fue aprobada el pasado octubre por la SIP y es una actualización del texto original (Declaración de Salta, 2018) que lo adapta a los retos que enfrenta la libertad de prensa en el nuevo entorno digital.

La SIP reconoció el compromiso de la administración de Mulino de no manipular la pauta publicitaria estatal, "una práctica que en el pasado generó desigualdades hacia la prensa", señaló Dutriz.

Según un informe de la SIP publicado durante su 80 Asamblea en octubre pasado, el "mayor problema" del periodismo en Panamá "sigue siendo" el acoso judicial a los medios de comunicación para "silenciar" las investigaciones de presunta corrupción.

Mulino, por su parte, apeló este jueves al respeto y a la verdad por parte de los medios de comunicación.

"So pretexto de informar no se puede mentir, mucho menos acabar con la honra de las personas. Tiene que haber un balance entre los medios, el accionar público y el accionar ciudadano; no todo puede ser presunción de culpabilidad", sostuvo Mulino. EFE

(foto) (video)