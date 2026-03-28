El Raiffeisen Bank anuncia la compra del Garanti Bank Romania, una filial del BBVA

Viena, 28 mar (EFE).- El austríaco Raiffeisen Bank International (RBI) anunció esta madrugada la adquisición por 591 millones de euros del 100 % de las acciones del Garanti Bank Romania, una filial del grupo español BBVA, para convertirse así en el tercer banco del país balcánico.

"Esta transacción es un importante paso estratégico en uno de los mercados bancarios más atractivos en Europa Central y Oriental, en un país que conocemos muy bien", señaló el presidente de RBI, Johann Strobl, en un comunicado. EFE