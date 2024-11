Rajoy alerta contra crisis de democracias liberales y deriva preocupante en Latinoamérica

Quito, 20 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy aseguró este miércoles que en Latinoamérica hay actualmente tres "dictaduras", que situó en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero advirtió de que en otros países de la región "hay una cierta deriva preocupante porque se intenta copar a las instituciones del Estado, atacar a la prensa libre y al poder judicial".

Rajoy anticipó que la crisis de las democracias liberales será uno de los temas que abordará en la conferencia titulada 'Uribe y Rajoy, liderazgos y resultados que impactan', que brindará este jueves en Quito junto al expresidente de Colombia Álvaro Uribe, con el objetivo de explicar sus experiencias ante crisis económicas y de seguridad que enfrentaron en sus respectivos países.

Durante la rueda de prensa previa a la conferencia y a la que Uribe no llegó a tiempo de participar, Rajoy criticó la última reforma judicial de México, a la que calificó como "un disparate", porque "va contra la línea de los principios básicos de las democracias liberales, el imperio de la ley, el estado de derecho y la independencia de jueces".

El político del Partido Popular (PP) adelantó también que en su ponencia se centrará también en comentar cómo afrontó su gobierno (2011-2018) las consecuencias de la crisis económicas de 2008 en España.

Si bien matizó que un país no es igual a otro y que lo que sirvió en uno puede no valer para el otro, Rajoy apuntó que hay algunos principios aplicables para todos, como "apoyar al empresariado".

"No hay mejor política económica que la que crea empleo y el empleo no cae del aire. Cuando hay empleo, no es sólo que la gente viva bien, que es lo que debe perseguir un gobernante, sino que esa gente va a pagar impuestos y habrá por lo tanto mejores servicios públicos", dijo el expresidente del Gobierno de España.

También consideró que "hay una dinámica perversa: el viejo truco de los ricos y los pobres". "(Dicen) que 'hay que acabar con los ricos'. No, lo que hay que acabar es con los pobres haciéndolos ricos, lo que pasa es que probablemente eso sea más difícil", remarcó.

Rajoy también puso el foco en el gasto público y en controlar el déficit estatal, "porque no se puede gastar lo que no se tiene, esto es como una familia y el déficit público es el principal enemigo de las políticas económicas sensatas y que generan crecimiento", porque "hay que endeudarse poco y por una razón justificada".

Asimismo, destacó que "hay que hacer todo lo posible para fomentar el comercio", pues aseveró que "el comercio es riqueza y no hay que ser proteccionista, hay que ser valiente y tirar para adelante", sin regulaciones excesivas que traben la actividad empresarial.

La conferencia con Rajoy y Uribe, que tendrá lugar en el Quórum del Paseo San Francisco, de Quito, se celebra en un contexto donde Ecuador ha visto una traumática irrupción de las bandas del crimen organizado que han situado al país con la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, a la vez que la economía entró en recesión en el segundo trimestre de 2024.

El evento está organizado por la plataforma 'Impacta País', con el apoyo de la firma legal Census y de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), el principal gremio de la industria bananera de Ecuador, primera del mundo en exportaciones de este fruto, que es víctima en su cadena de producción de la criminalidad organizada.

El director ejecutivo de Impacta País, Daniel Molina, se mostró satisfecho de tener en Ecuador a Rajoy y Uribe, "para que los ecuatorianos puedan tener una mejor visión con la que poder sacar adelante el país".

