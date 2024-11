Putin estaría abierto a negociar con Trump una tregua en Ucrania

(Bloomberg) -- El presidente Vladímir Putin está dispuesto a hablar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo de alto al fuego en Ucrania que podría prácticamente congelar la guerra a lo largo de los actuales frentes, informó Reuters, citando a cinco funcionarios rusos no identificados, actuales y anteriores.

Putin podría estar de acuerdo en discutir una división de cuatro regiones de Ucrania —Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson— que Rusia se anexionó en 2022, pero que no controla totalmente, según tres de las personas, dijo Reuters. El líder ruso ha declarado que forman parte de su país “para siempre”, aunque solo alrededor del 77% de las cuatro regiones están bajo el control del Kremlin, según cálculos de Bloomberg basados en datos de fuentes abiertas.

Rusia también podría estar dispuesta a retirar sus fuerzas de pequeñas porciones de territorio que mantiene en las regiones de Kharkiv y Mykolaiv, según dos de los funcionarios citados en el informe.

Putin ha dicho anteriormente que sigue abierto a las conversaciones, pero que cualquier acuerdo debe tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia y las “realidades” sobre el terreno. En junio, expuso su postura inicial en las conversaciones, exigiendo que Ucrania se retirara totalmente de las cuatro regiones que Rusia se ha anexionado ilegalmente y renunciara a sus ambiciones de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte antes de que pudiera entrar en vigor una tregua.

Putin sigue insistiendo en que Ucrania abandone sus ambiciones de entrar en la OTAN y en que se prohíba el apostamiento de tropas de la alianza en suelo ucraniano, pero está dispuesto a discutir garantías de seguridad para el Estado vecino, según los cinco funcionarios del informe.

La decisión del presidente saliente de EEUU, Joe Biden, de permitir a Ucrania utilizar misiles ATACMS dentro de Rusia podría complicar y retrasar cualquier acuerdo, según citaron dos de las personas a Reuters.

Aun así, la autorización de EE.UU. sobre el uso de los misiles para atacar dentro de Rusia permite a Ucrania hablar con Rusia desde una posición de fuerza, dijo el miércoles el embajador de Ucrania ante la Unión Europea, Vsevolod Chentsov, a Bloomberg TV.

El martes, Putin firmó un decreto que disminuye las condiciones para usar armas nucleares, apenas unos días después de la decisión de Biden de permitir a Ucrania llevar a cabo ataques en el interior de Rusia con misiles de largo alcance suministrados por EE.UU. Rusia afirmó el martes que Ucrania utilizó por primera vez misiles ATACMS de fabricación estadounidense para atacar territorio ruso.

