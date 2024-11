La Fiscalía confirma la muerte del policía denunciado por feminicidio en Lima

Lima, 20 nov (EFE).- La Fiscalía de Perú confirmó este miércoles que el cuerpo encontrado sin vida el martes en un hotel de Lima era el del agente policial Darwin Condori, que había sido denunciado por la desaparición y muerte de una joven de 26 años en la capital.

La necropsia de ley realizada por médicos legistas y personal de identificación de la Unidad de Tanatología Forense confirmó la identidad de Darwin Condori Antesana, investigado por el feminicidio de Sheyla C. T., informó el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.

Agregó que las impresiones necrodactilares de los dedos índices de las manos del cadáver coinciden con las del archivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dando como "resultado positivo la identidad del investigado".

En la víspera, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, reportó que el agente de 25 años fue encontrado sin vida en un hotel del popular distrito limeño de San Juan de Lurigancho, tras un dispositivo policial que lo buscó en una treintena de alojamientos.

Sin embargo, el jefe de la División de Investigación Homicidios de la Policía Nacional, coronel Ricardo Espinoza, admitió que no se respetó el protocolo de la escena donde fue encontrado Condori por parte de los agentes que intervinieron en la diligencia.

En una entrevista con la emisora RPP, el jefe policial indicó que se le encontró suspendido (de una cuerda), con un corte en la muñeca izquierda y una carta dirigida a sus familiares.

La madre de Sheyla Cóndor, de 26 años, alertó a las autoridades de la desaparición de su hija el miércoles pasado y mostró una conversación de Whatsapp de su hija con el suboficial, con la dirección de su domicilio en el distrito de Comas, pero la denuncia solo fue aceptada el viernes.

El sábado último fueron encontrados los restos descuartizados de la víctima en una maleta en la vivienda del principal sospechoso, Condori, quien era buscado por las autoridades desde entonces.

El ministro añadió que se ha ordenado investigar por qué Condori seguía en situación de actividad tras una denuncia previa de violación grupal.

También indicó que ha dispuesto investigar por qué las comisarias donde acudieron los familiares de la víctima no registraron la denuncia.

"Yo he pedido ayuda llorando a los policías, pero no me han hecho caso", contó a la emisora RPP la madre de Cóndor.

"Nos falta una más. Sheyla Cóndor tenía 26 años y Darwin Condori, un policía, es el principal sospechoso de su asesinato. Las Comisarías de (los distritos de) Comas y Santa Anita también deben dar explicaciones sobre su accionar. Hacemos un llamado a los medios de comunicación a comunicar con enfoque sensible este caso", indicó la organización feminista Manuela Ramos junto al lema "la Policía no nos cuida". EFE