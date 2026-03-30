Rosalía, Super Mario o Jon Hamm, citas culturales del 30 de marzo al 5 de abril

Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- La vuelta a los escenarios de Rosalía tras su cancelación en Milán, la segunda temporada de 'Your Friends & Neighbors' con Jon Hamm, la nueva película de Super Mario y una exposición de Veronica Ryan en Londres, protagonizan las propuestas culturales del 29 de marzo al 5 de abril.

La esperada vuelta de Rosalía tras cancelar su concierto de Milán llega esta semana. La cantante desembarca en Madrid con su nuevo proyecto 'Lux', el 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril -en plena Semana Santa- en el Movistar Arena.

Después viajará a Barcelona -con cuatro fechas más (13, 15, 17 y 18 de abril). La catalana vendió en unas horas todas las entradas de la gira de su nuevo trabajo, que combina música clásica, ritmos electrónicos e inspiración religiosa. Un tour que comenzó el 16 de marzo en Lyon (Francia).

'Super Mario Galaxy', la nueva película del universo de videojuegos de Nintendo llega el 1 de abril a cines de todo el mundo. Mario y Luigi, los hermanos fontaneros, emprenden una nueva aventura junto a la princesa Peach y un nuevo compañero de aventuras: Yoshi.

La fiesta de cumpleaños de la princesa Peach es el detonante de una aventura galáctica que propulsa a los hermanos al espacio, donde deberán frustrar los malvados planes de Bowsy y salvar a Estela.

Andrew Cooper (Jon Hamm) vuelve con una segunda temporada de 'Your Friends & Neighbors' en Apple TV+ el 3 de abril. En los nuevos capítulos, un nuevo vecino amenaza con revelar sus secretos y poner en peligro a su familia.

El actor James Marsden se une al reparto de la nueva temporada, que contará de nuevo con Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall y Aimee Carrero entre otros. La serie, creada por Jonathan Tropper, tendrá 10 episodios con entrega semanal hasta el 5 de junio.

La ganadora del premio Turner, Veronica Ryan, presenta una de sus exposiciones más ambiciosas en la galería Whitechapel de Londres. Bajo el título 'Multiple Conversations' (del 2 de abril al 14 de junio), la muestra reúne más de un centenar de obras creadas a lo largo de cuatro décadas y permite adentrase en el universo íntimo de la artista.

El nombre de la muestra procede de la obra 'Multiple Conversations' que ocupa un lugar central en el recorrido y que es una instalación que se despliega sobre una larga estantería que recorre toda la galería, reuniendo pequeñas esculturas y ensamblajes del tamaño de la palma de la mano. EFE

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