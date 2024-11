Trump elige a Howard Lutnick como secretario de Comercio

(Bloomberg) -- El presidente electo, Donald Trump, escogió a Howard Lutnick, máximo directivo de Cantor Fitzgerald LP, para dirigir el Departamento de Comercio, una elección clave en una administración que probablemente estará marcada por amplias propuestas de aumentos de aranceles.

“Estoy encantado de anunciar que Howard Lutnick, presidente y director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, se unirá a mi administración como secretario de Comercio de Estados Unidos. Liderará nuestra agenda de Aranceles y Comercio, con una responsabilidad directa adicional sobre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos”, declaró el martes Trump en una publicación en la red Truth Social.

Lutnick, de 63 años, es uno de los partidarios más destacados de Trump en Wall Street, lo que ha reforzado su acercamiento a la comunidad financiera y ha adoptado su agenda populista. Recorrió el país en apoyo del presidente electo, lamentó el traslado al extranjero de empleos manufactureros estadounidenses, arremetió contra las “tonterías de la élite costera” en relación con los vehículos eléctricos y calificó la elevada inflación de “lo peor que se le puede hacer a la gente”.

Como copresidente del equipo de transición de Trump, Lutnick desempeñó un papel de primera línea en la preparación del presidente entrante para retomar el poder e impulsar su agenda conservadora con un equipo de leales con ideas afines.

El Departamento de Comercio, que sirve de enlace entre el gobierno federal y el sector privado, desempeñará un papel clave para facilitar las políticas de Trump. El objetivo principal de la agencia es promover el empleo y el crecimiento económico en el país.

Trump ha planteado la idea de imponer aranceles básicos del 10% o 20% a todas las importaciones, y de hasta el 60% a los productos procedentes de China, uno de los principales proveedores de Estados Unidos. Otros posibles objetivos de los aumentos de aranceles son los vehículos provenientes de México y de países que abandonen el dólar estadounidense.

Algunos economistas pronostican que las propuestas arancelarias de Trump podrían causar efectos inflacionarios para los consumidores. Sin embargo, aunque el expresidente impuso aranceles del 25% a cientos de miles de millones de dólares de productos chinos durante su primer mandato, el impacto final sigue sin estar claro, según Bloomberg Economics. El presidente Joe Biden mantuvo la mayoría de los aranceles de Trump, incluso añadiendo algunos aumentos de impuestos adicionales sobre semiconductores y vehículos eléctricos procedentes de China.

Graduado del Haverford College, Lutnick ingresó a Cantor Fitzgerald en 1983 y se convirtió en presidente y director ejecutivo en 1991, según su biografía en el sitio web de la empresa. Su hermano, Gary Lutnick, fue uno de los 658 empleados de Cantor que murieron en el ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

A Lutnick se le atribuye la reconstrucción de la empresa devastada.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Trump Picks Cantor Fitzgerald’s Lutnick as Commerce Chief (1)

--Con la colaboración de Molly Smith.

