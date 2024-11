Un módelo matemático explica la coexistencia de especies para comer

Un modelo matemático puede explicar cómo funcionan ecosistemas en los que diferentes especies de aves marinas pueden coexistir en pequeñas islas aisladas a pesar de comer el mismo tipo de pescado.

Un investigador de la Universidad de Uppsala ha participado en el desarrollo de este modelo, que se describe en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Nuestro modelo demuestra que la coexistencia se produce de forma natural cuando las especies difieren en su capacidad para capturar peces y para volar de forma eficiente largas distancias hasta el lugar donde capturan los peces", afirma en un comunicado Claus Rüffler, profesor asociado de Ecología Animal en la Universidad de Uppsala.

Las aves marinas pueden reproducirse en colonias muy grandes, a veces formadas por varios cientos de miles de parejas. Los ecólogos que trabajan con aves marinas llevan mucho tiempo interesados en lo que regula el tamaño de dichas colonias.

Investigadores de la Universidad de Uppsala y de la Universidad de Lausana han desarrollado un modelo matemático que estudia cómo las decisiones de comportamiento de las aves marinas sobre dónde pescar afectan a la distribución de los peces alrededor de una colonia de cría, cómo esto a su vez regula el tamaño de las poblaciones de aves y cómo pueden coexistir diferentes especies de aves que se reproducen en la misma colonia y consumen el mismo recurso.

Según la teoría ecológica básica, dos especies diferentes no pueden vivir en el mismo recurso limitante: se espera que el mejor competidor lleve al otro a la extinción. Los investigadores querían entender qué hace posible la coexistencia de especies de aves marinas que se reproducen en la misma isla aislada.

"Para todas las especies, sería más beneficioso pescar cerca de la isla porque les costaría menos energía. Pero las especies de aves difieren en rasgos como la longitud de las alas y la profundidad a la que pueden bucear. Nuestro modelo muestra que diferentes especies, todas ellas maximizando su ingesta de energía, utilizan automáticamente diferentes distancias de la colonia", dice Rüffler.

El modelo predice que las aves marinas dividirán las aguas que rodean una colonia en diferentes zonas circulares, y que cada especie utilizará su propia zona para pescar.

"Nuestro modelo se centra fundamentalmente en la coexistencia y la biodiversidad. Comprender esto es importante en sí mismo: los humanos tenemos el deseo de comprender cómo funciona la naturaleza. Sin embargo, esa comprensión también es crucial para cualquier estrategia de gestión de un ecosistema en peligro. Además, creemos que nuestros resultados contribuyen a la ecología en general porque el mecanismo de coexistencia descubierto en nuestro modelo probablemente se aplique a otros sistemas además de las aves marinas", concluye Rüffler.