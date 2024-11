Justicia de EEUU abre investigación sobre la muerte de una mujer afroamericana en Illinois

Washington, 17 jul (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió este domingo una investigación por la muerte de una mujer afroamericana a manos de una policía blanco el pasado mes de julio.

Sonya Massey, de 36 años, llamó a las autoridades porque pensaba que había un intruso a su casa; al llegar a su residencia, dos agentes de policía entraron en una disputa verbal con ella y uno de ellos le disparó, según se ve en vídeos publicados por el Dpartamento de Policía de Illinois.

El Departamento de Justicia decidió abrir la investigación sobre la muerte de Massey después de revisar los informes sobre el tiroteo que levantaron "serias preocupaciones" sobre las interacciones de la oficina del sheriff del condado de Sangamon con la población afroamericana de la región, al igual que con problemas de salud mental, según una carta enviada por funcionarios federales y filtrada a medios de comunicación locales.

El tiroteo también genera inquietudes sobre las “políticas, prácticas, procedimientos y capacitación" de las autoridades "con respecto a la vigilancia comunitaria, la vigilancia sin prejuicios, la respuesta a las crisis de salud mental", dijo el Departamento de Justicia.

Las imágenes de la muerte de Massey, que quedaron grabadas en la cámara de vídeo corporal de uno de los agentes, provocaron protestas locales y el rechazo de organizaciones y políticos, inclyendo la Casa Blanca.

"Sonya Massey merecía estar a salvo. Después de llamar a la policía pidiendo ayuda, fue asesinada trágicamente en su propia casa a manos de un oficial", escribió Harris en un comunicado en julio de este año.

El oficial que le disparó, Sean Greyson, fue acusado de asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial.

Las imágenes divulgadas el lunes muestran a Grayson y a otro ayudante del alguacil del condado de Sangamon, en el centro de Illinois, inspeccionando la propiedad de Massey.

Hubo una interacción relativamente normal entre la mujer y el policía hasta que este sacó su arma, ordenó a Massey que dejara una olla con agua caliente que estaba en su estufa y luego le disparó en el rostro. EFE

La vicepresidenta Kamala Harris, lamentó este martes la muerte de una mujer afroamericana en Illinois a manos de un policía blanco, y urgió al Congreso a aprobar una ley de justicia policial.

The Justice Department is also investigating the county and its central emergency dispatch system for possible violations of federal nondiscrimination policies, according to the letter, which a Sangamon County spokesman shared with The New York Times on Sunday.