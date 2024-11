Casadó debuta con la absoluta: "Siento mucha satisfacción"

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- Marc Casadó se convirtió en el decimonoveno debutante desde el estreno oficial de Luis de la Fuente como seleccionador, en el triunfo ante Dinamarca en Copenhague, al entrar al partido por la lesión de Martín Zubimendi.

"Siento mucha satisfacción. Te acuerdas de la gente que te ha acompañado en el camino, de la familia y los amigos que me han ayudado tanto. Estoy muy contento", dijo en Teledeporte.

La lesión de Zubimendi cambió el plan de Luis de la Fuente, que en ese momento iba a introducir a dos jugadores y no era Casadó que calentaba esperando su oportunidad.

"No lo esperaba porque estaban a punto de entrar otros compañeros", confesó Casadó. "He visto que Zubi tenía alguna molestia y he tenido la suerte de poder entrar. Era un partido de los que me gustan, duros. Íbamos 0-2 y se ha complicado un poquillo con el gol pero hemos sabido sufrir en el final", reconoció.

"Ha salido todo redondo, la victoria, la clasificación como primeros y encima el debut. Todo perfecto", sentenció. EFE