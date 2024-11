Los datos de inflación avanzan en la dirección correcta, dice Kashkari de la Fed

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que las principales cifras del último informe de precios al consumidor confirman que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% del banco central.

Kashkari, que habló minutos después de la publicación del índice de precios al consumidor de octubre, enfatizó que aún no había podido analizar los datos en detalle. Sin embargo, basándose en las cifras principales, el jefe de la Fed de Mineápolis dijo que confía en la trayectoria de la inflación.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

“En este momento, creo que la inflación va en la dirección correcta. Tengo confianza, pero tenemos que esperar”, dijo Kashkari el miércoles durante una entrevista con Bloomberg Television. “Tenemos otro mes o seis semanas de datos para analizar antes de tomar cualquier decisión”.

Los responsables de la política monetaria bajaron la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual la semana pasada, su segundo recorte consecutivo. Las proyecciones sobre los tipos de interés publicadas tras la reunión de septiembre de los responsables políticos implicaban que la mediana de los funcionarios de la Reserva Federal preveía reducciones de un cuarto de punto tanto en la reunión de noviembre como en la de diciembre.

En las últimas semanas, los inversores han revisado a la baja sus expectativas sobre el ritmo y la profundidad de las reducciones de tipos a raíz de las sólidas cifras de inflación y el fuerte crecimiento económico.

Esa resistencia económica ha llevado a Kashkari a preguntarse dónde se encuentra la tasa neutral —una tasa que no estimula ni restringe la economía— durante el último año o dos, dijo. Kashkari reiteró la idea de que una mayor productividad, si se mantiene, podría significar una neutralidad es mayor de lo que se creía.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Fed’s Kashkari Says Inflation Data Moving In Right Direction

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.