Fallece un hombre de 79 años tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en El Hierro

La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una alerta poco antes de las 15:00 del sábado sobre una persona flotando boca abajo en el agua en la playa de El Tamaduste, en Valverde, El Hierro. El aviso movilizó a los servicios de emergencia, según detalló el Cecoes, ante la información de que la persona afectada había sido extraída del mar y estaba en paro cardiorrespiratorio, mientras quienes se encontraban en el lugar ya intentaban maniobras de reanimación.

De acuerdo con el reporte de Cecoes 1-1-2, el suceso ocurrió a las 14:52 horas, momento en el que se activaron los recursos de emergencia necesarios para asistir a la víctima. Socorristas y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario se desplazaron hasta la zona, donde confirmaron que el hombre, de 79 años, mantenía el paro cardiorrespiratorio al momento de la llegada de los equipos.

El Cecoes consignó que los sanitarios continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin que fuera posible recuperar las constantes vitales de la persona. Finalmente, los equipos médicos confirmaron el fallecimiento en el propio lugar de los hechos después de realizar los procedimientos de emergencia.

Según lo detallado por el Cecoes, tras la constatación del fallecimiento, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con el incidente. La presencia de agentes del cuerpo permitió la correcta gestión del procedimiento habitual en este tipo de situaciones, asegurando el entorno y procediendo conforme a la normativa vigente.

El medio Cecoes explicó que la movilización de recursos incluyó tanto unidades sanitarias como servicios de seguridad, con intervención inmediata de los socorristas presentes en la playa y la llegada posterior de especialistas en emergencias médicas. La respuesta de los servicios de emergencia buscó, en todo momento, restablecer las funciones vitales de la persona afectada utilizando los protocolos de atención ante paradas cardiorrespiratorias.

Según reiteró el Cecoes, la persona involucrada, un hombre de 79 años de edad, fue sacada del agua sin presentar signos vitales, lo que llevó a la implementación urgente de las técnicas de reanimación. A pesar de la aplicación de maniobras tanto básicas como avanzadas por parte de los socorristas primero y, posteriormente, del personal sanitario especializado, no se logró revertir la situación que presentaba el afectado tras ser extraído del mar.

El Cecoes 1-1-2 concluyó que la intervención finalizó con el fallecimiento de la persona. Por su parte, la Guardia Civil inició la investigación pertinente para esclarecer los detalles del suceso, siguiendo los protocolos para casos de esta naturaleza en espacios públicos y zonas de baño.