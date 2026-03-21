Agencias

Fallece un hombre de 79 años tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en El Hierro

Servicios de emergencia acudieron a la playa de El Tamaduste, en Valverde, tras recibir un aviso sobre una persona inconsciente en el agua, quien no respondió a los intentos de reanimación avanzada pese a la intervención inmediata de socorristas y sanitarios

Guardar

La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una alerta poco antes de las 15:00 del sábado sobre una persona flotando boca abajo en el agua en la playa de El Tamaduste, en Valverde, El Hierro. El aviso movilizó a los servicios de emergencia, según detalló el Cecoes, ante la información de que la persona afectada había sido extraída del mar y estaba en paro cardiorrespiratorio, mientras quienes se encontraban en el lugar ya intentaban maniobras de reanimación.

De acuerdo con el reporte de Cecoes 1-1-2, el suceso ocurrió a las 14:52 horas, momento en el que se activaron los recursos de emergencia necesarios para asistir a la víctima. Socorristas y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario se desplazaron hasta la zona, donde confirmaron que el hombre, de 79 años, mantenía el paro cardiorrespiratorio al momento de la llegada de los equipos.

El Cecoes consignó que los sanitarios continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin que fuera posible recuperar las constantes vitales de la persona. Finalmente, los equipos médicos confirmaron el fallecimiento en el propio lugar de los hechos después de realizar los procedimientos de emergencia.

Según lo detallado por el Cecoes, tras la constatación del fallecimiento, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias para el esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con el incidente. La presencia de agentes del cuerpo permitió la correcta gestión del procedimiento habitual en este tipo de situaciones, asegurando el entorno y procediendo conforme a la normativa vigente.

El medio Cecoes explicó que la movilización de recursos incluyó tanto unidades sanitarias como servicios de seguridad, con intervención inmediata de los socorristas presentes en la playa y la llegada posterior de especialistas en emergencias médicas. La respuesta de los servicios de emergencia buscó, en todo momento, restablecer las funciones vitales de la persona afectada utilizando los protocolos de atención ante paradas cardiorrespiratorias.

Según reiteró el Cecoes, la persona involucrada, un hombre de 79 años de edad, fue sacada del agua sin presentar signos vitales, lo que llevó a la implementación urgente de las técnicas de reanimación. A pesar de la aplicación de maniobras tanto básicas como avanzadas por parte de los socorristas primero y, posteriormente, del personal sanitario especializado, no se logró revertir la situación que presentaba el afectado tras ser extraído del mar.

El Cecoes 1-1-2 concluyó que la intervención finalizó con el fallecimiento de la persona. Por su parte, la Guardia Civil inició la investigación pertinente para esclarecer los detalles del suceso, siguiendo los protocolos para casos de esta naturaleza en espacios públicos y zonas de baño.

Temas Relacionados

FallecimientoParada cardiorrespiratoriaCecoesServicio de Urgencias CanarioGuardia CivilEl TamadusteValverdePlayaEmergenciasReanimación cardiopulmonarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Imbroda afirma que Ceuta y Melilla "siempre serán españolas" tras palabras de un exasesor de Trump sobre su soberanía

Imbroda afirma que Ceuta y

Ayuso asiste junto a Felipe VI en el Jarama a la primera carrera en España del Campeonato del Mundo de Fórmula E

Junto al monarca, la jefa del gobierno madrileño acudió al circuito de San Sebastián de los Reyes para respaldar la cita automovilística, que congregó a deportistas y atrajo la atención internacional mediante una masiva retransmisión televisiva

Ayuso asiste junto a Felipe

Antonio Carmona publica 'Baro Drom (Éxodo)', su primer álbum de esta década

El reconocido músico lanza un proyecto que recorre su trayectoria artística integrando nuevas tendencias y profundas raíces culturales, con colaboraciones destacadas y temas inéditos que aspiran a consolidarse como referentes de su repertorio en una gira especial

Antonio Carmona publica 'Baro Drom

Irán ataca Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes

Irán ataca Dimona, ubicación de

Transportistas tildan de "decepcionantes" las medidas del Gobierno y avisan de movilizaciones

Las principales federaciones del sector advierten que la norma vigente no compensa las pérdidas generadas por el encarecimiento del gasóleo, denuncian recortes en beneficios fiscales y exigen una rectificación inmediata para evitar protestas a escala nacional

Transportistas tildan de "decepcionantes" las