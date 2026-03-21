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Imbroda afirma que Ceuta y Melilla "siempre serán españolas" tras palabras de un exasesor de Trump sobre su soberanía

El presidente melillense rechaza las propuestas del analista estadounidense Michael Rubin sobre el futuro de Ceuta y Melilla, defendiendo la trayectoria histórica y europea de ambas ciudades y exigiendo respeto hacia la ciudadanía ante cualquier intento de deslegitimación

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, pidió respeto a la ciudadanía de Ceuta y Melilla ante recientes declaraciones del analista estadounidense Michael Rubin sobre la soberanía de ambas ciudades. Según detalló el medio, Imbroda tachó de inadmisible cualquier planteamiento que ponga en duda la españolidad de estos territorios, rechazando expresamente que sus residentes puedan ser tratados como "mercancía".

De acuerdo con la información difundida, Michael Rubin, investigador del American Enterprise Institute (AEI) y antiguo asesor de la administración de Donald Trump, propuso que Estados Unidos "reconozca" la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Además, sugirió la posibilidad de una acción similar a la "Marcha Verde" de 1975, que movilizó a miles de ciudadanos marroquíes hacia el Sáhara Occidental. Rubin emitió estas declaraciones en el contexto de las tensiones internacionales derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y a la postura del Gobierno español en ese escenario.

Ante preguntas de los periodistas, Imbroda reivindicó la trayectoria histórica de Melilla como ciudad española, recordando que su vínculo con España se remonta a 1497, "hace más de 528 años, concretamente 288 años antes del nacimiento de los Estados Unidos como nación". Según reportó la fuente, el presidente melillense defendió de manera concluyente: “Es un dato histórico incontestable”.

El máximo responsable de Melilla enfatizó la pluralidad y apertura social de la ciudad, describiéndola como un espacio de oportunidades para el desarrollo personal y profesional de sus habitantes. Criticó duramente cualquier insinuación que reduzca la identidad o los derechos de quienes residen en Ceuta y Melilla, manifestando: “¿Cómo que nosotros somos mercancía?”, al referirse al enfoque de Rubin.

Imbroda reiteró que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla “siempre será”, expresando que “no puede ser puesta en duda”. Las declaraciones del exasesor estadounidense fueron calificadas por Imbroda como “improcedentes e inviables”, y reiteró que ninguna propuesta de este tipo puede prosperar ni en el presente ni en el futuro.

El presidente melillense aprovechó la ocasión para expresar críticas hacia el Gobierno central de Pedro Sánchez. Señaló que el Ejecutivo español no estaría contribuyendo al desarrollo ni defendiendo los intereses de Melilla. Según consignó la misma fuente, Imbroda afirmó que la estrategia del Gobierno español se mantiene alejada de la línea marcada por las instituciones europeas, lo que, en su opinión, podría perjudicar la posición de la ciudad en un entorno internacional cada vez más complejo.

Imbroda subrayó la importancia de una integración plena en la Unión Europea, a la que consideró pilar fundamental para el respaldo de ciudades como Melilla en un contexto global. Alertó sobre los riesgos que entrañaría un eventual distanciamiento con respecto a los socios comunitarios: “Tenemos que estar plenamente integrados en Europa, que es nuestro sostén en un mundo globalizado”.

Finalmente, distinguió entre el rechazo absoluto a las declaraciones realizadas por Rubin y sus críticas específicas al Gobierno central, dejando claro que tanto Ceuta como Melilla forman parte integral de España y que tales cuestiones “no están en cuestión ni pueden estarlo”. Durante el intercambio con medios, la demanda de respeto y la defensa de la identidad y derechos de los habitantes de ambas ciudades ocuparon un lugar central en su discurso, tal como relató la fuente.

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