Ayuso asiste junto a Felipe VI en el Jarama a la primera carrera en España del Campeonato del Mundo de Fórmula E

Antes del inicio de la carrera, Isabel Díaz Ayuso recorrió las instalaciones del circuito y entregó premios en una ceremonia televisada que, según datos oficiales, se difundió a una audiencia superior a los 400 millones de telespectadores en 192 países. En ese contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid subrayó que este evento marca el inicio del Año del Turismo Deportivo, una iniciativa que contempla más de 400 acontecimientos deportivos en la región a lo largo de 2026 y que, de acuerdo con previsiones oficiales, generará hasta 1.000 millones de euros en movimiento turístico. El acto central lo constituyó la primera edición en España del Campeonato del Mundo de Fórmula E, celebrada en el circuito de Madrid Jarama-RACE, en San Sebastián de los Reyes, con la presencia del rey Felipe VI y de la jefa del gobierno madrileño, según informó el Gobierno regional a través de un comunicado.

En la cita, tanto autoridades como figuras del deporte coincidieron en destacar la importancia de acoger la Fórmula E, la categoría internacional de automovilismo para monoplazas eléctricos que recorre ciudades como Sao Paulo, Mónaco, Tokio, Miami, Londres y Ciudad de México. El medio oficial detalló que esta es la sexta edición del campeonato, el cual suma una etapa en territorio español por primera vez y sitúa a Madrid entre los principales destinos de la competición mundial.

El evento contó con una afluencia de deportistas y escuderías de primer nivel, y el programa incluyó diversas actividades que atrajeron la atención de público nacional e internacional. Según publicó el Gobierno regional, Díaz Ayuso había recibido el jueves anterior en la Real Casa de Correos a los pilotos y equipos participantes en la que se denominó 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix, donde expresó que la puesta en marcha de esta prueba “abre la puerta a un nuevo modelo de competición al servicio de la vanguardia tecnológica”.

El impacto mediático de la cita resultó relevante por el alcance de la retransmisión, ya que la carrera se emitió en directo a cientos de millones de telespectadores a nivel global. Esta proyección internacional fue destacada por los organizadores como uno de los factores que amplían el atractivo de la Comunidad de Madrid para el turismo vinculado a grandes eventos deportivos, según consignó el propio comunicado oficial.

El calendario de Madrid como sede de grandes premios alcanzará en septiembre un nuevo hito con el regreso de la Fórmula 1, sumándose así a la programación de actividades previstas dentro del marco del Año del Turismo Deportivo, tal como reportó el Gobierno regional. Esta agenda incluye, además, eventos de distintas disciplinas y una amplia oferta para visitantes nacionales e internacionales, con el objetivo de que el deporte se transforme en un factor dinamizador para la economía y el posicionamiento internacional de Madrid.

Las autoridades locales resaltaron en sus exposiciones que la promoción de la Fórmula E, junto con otros grandes eventos, supone un impulso al desarrollo tecnológico, la movilidad sostenible y la creación de oportunidades de negocio para empresas vinculadas tanto al deporte como al turismo. El dispositivo de organización del evento trabajó en coordinación con diferentes departamentos y organismos para garantizar la seguridad y la logística de una cita de estas características, según detalló la Comunidad de Madrid.

La celebración de la carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula E constituyó una plataforma de exhibición tecnológica y de innovación, en línea con las tendencias internacionales del automovilismo eléctrico y la promoción de soluciones sostenibles para la movilidad urbana, según informó el gobierno madrileño. La competición puso en valor la capacidad de Madrid para acoger pruebas internacionales, reforzando así la imagen de la ciudad como foco de atención deportiva y tecnológica ante el público mundial.