Alcaraz: "Cuando voy a jugar contra un jugador top me repito a mí mismo que soy mejor"

Roma, 13 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz aseguró este miércoles, después de su victoria ante el ruso Andrey Rublev en las Finales ATP, que cada vez que juega "contra un jugador top" se mentaliza de manera diferente, repitiéndose a sí mismo que es "mejor".

"En el tenis, es muy importante el juego mental, la forma en que te hablas a ti mismo antes de los partidos. Cuando voy a jugar contra un jugador top me repito a mí mismo que soy mejor, que voy a jugar lo mejor que pueda, al 100%, para ganarle", dijo en rueda de prensa.

Alcaraz, que tiene un parcial de victorias de 12-4 a su favor contra jugadores del top-10 del ránking, con esta victoria ante Rublev se aseguró llegar con vida a la última jornada, en la que peleará por estar en semifinales ante el alemán Alexander Zverev.

"Hoy ha sido un partido bastante bueno. Me encontré muy bien. Bueno, muy bien tampoco... Trato de sentirme bien", comentó sobre su constipado.

"Rublev es un jugador muy duro, agresivo. Intenté jugar un tenis realmente bueno, intenté dominar el partido todo lo que pude y correr lo menos posible. Creo que hoy he hecho un buen trabajo", ponderó.

Su malestar le impidió estar al máximo en su estreno: "El partido contra Casper Ruud fue difícil para mí. No me encontraba bien. Pero eso no importa. Tenía que jugar mejor sintiéndome como me sentía contra Casper. Hoy me he sentido casi igual. Probablemente un poco mejor, pero no demasiado", desveló.

"Estoy muy contento de que todo haya funcionado hoy desde el fondo. Peloteos largos. Después he podido recuperarme entre punto y punto. Estoy muy agradecido y feliz de poder hacerlo", añadió.

El murciano tuvo que jugar con una tira en la nariz para mejorar su respiración, algo que hace habitualmente el chileno Nicolás Jarry.

"Sí, sé que Jarry lleva esa cosa en la nariz. A mí me ayudó mucho hoy. Podía respirar mucho mejor. Es algo que voy a llevar más a menudo. Ahora mismo, en la situación en la que estoy, me ayuda mucho. Estoy bastante seguro de que en el próximo partido me lo voy a poner", apuntó.

Además, valoró mucho el trabajo de Rublev, que hizo un gran partido pese a la derrota. En su último enfrentamiento, que fue en Madrid, las tornas fueron diferentes: el moscovita salió vencedor pese a estar malo.

"Jugó un tenis realmente bueno en Madrid durante todo el torneo, aunque estuviera enfermo. Como he dicho, no debería ser una excusa. Tienes que jugar tu mejor tenis, aunque estés enfermo. Eso me ha pasado hoy. Como he dicho, he intentado olvidarme de que no me encuentro bien, de que estoy enfermo, y ofrecer un tenis realmente bueno. Eso es lo que hacen los mejores jugadores", sentenció. EFE