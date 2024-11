Francia advierte a Israel: incidente en santuario de Jerusalén "nunca más debe repetirse"

París, 12 nov (EFE).- El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, advertirá este martes al embajador de Israel en Francia de que el incidente en el santuario de Eleona de Jerusalén, donde la policía israelí entró el jueves pasado sin permiso en unas instalaciones del Estado Francés, "nunca más debe repetirse".

"Es una situación inaceptable. Por eso he convocado al embajador de Israel en Francia (...) Lo hemos hecho para decirle que Francia no tolerará que fuerzas armadas de Israel entren en un espacio en el que tenemos la responsabilidad de proteger, y de reafirmar con fuerza de que este incidente no debe de repetirse nunca más", declaró Barrot, en una entrevista al canal público France 24.

Tras el suceso el Ministerio francés de Exteriores convocó para hoy el embajador israelí en París.

El santuario de Eleona está situado en el Monte de los Olivos, en Jerusalén Este -una zona ocupada y anexionada por Israel desde 1967- y es propiedad de Francia desde el siglo XIX. Actualmente, viven monjas carmelitas bajo la protección diplomática francesa.

El incidente del jueves, en el que llegaron a ser detenidos dos gendarmes franceses rápidamente liberados por las autoridades israelíes, provocó la cancelación de la visita a este santuario del ministro Barrot, quiena estaba a la zona para entrevistarse, entre otros, con Israel Katz, su homólogo en Exteriores que recientemente fue nombrado ministro de Defensa de Israel.

"Ha sido extremamente grave y hemos decidido aplicar una primera sanción diplomática", dijo sobre la convocatoria del embajador. "Francia se reserva todas las opciones de nuevas y más graves sanciones", agregó el ministro francés, sin entrar en más detalles.

Barrot también se expresó sobre la visita este miércoles a París de Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, y miembro del Partido Sionista Religioso (extrema derecha), invitado a una gala de una organización sionista.

"Denunciamos lo que impulsa este ministro de Finanzas, que es una actividad considerada ilegal por el derecho internacional: la colonización agresiva de Cisjordania", aseguró.

También recordó que Francia ha aplicado "varias sanciones, primero nacionales, contra 28 colonos extremistas y violentos que han sido incitados por este ministro del Gobierno de (Benjamin) Netanyahu". EFE