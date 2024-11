El Consejo Noruego para los Refugiados afirma que nada justifica el "grado de destrucción" causado por Israel

La ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) ha afirmado este martes que nada justifica el "grado de destrucción de vidas e infraestructura civil" a manos de Israel a medida que sigue adelante con su "guerra indiscriminada contra Gaza y Líbano", una situación que está afectando a toda la región.

El secretario general del NRC, Jan Egeland, ha indicado en un comunicado que las "repercusiones de la guerra continuada de Israel contra Gaza y Líbano están repercutiendo en toda la región", por lo que ha insistido en que "ni el horrible asalto a los civiles israelíes del 7 de octubre de 2023 ni los misiles lanzados de forma indiscriminada por milicianos desde Líbano pueden justificar el grado de destrucción que se ha vivido en los últimos días".

"No podemos esperar ni un día más a que se ponga fin a esta violencia, que carece de sentido. Por el bien de los niños de toda la región, la diplomacia debe desembocar en un alto el fuego sostenible", ha aseverado tras visitar durante varios días zonas de Gaza, Líbano y Siria.

"Las personas con las que me he reunido en los últimos días (...) anhelaban la paz para poder regresar a sus hogares. Los niños hablaban de lo mucho que echan de menos la escuela y a sus amigos, y los padres desean que se ponga fin a la precariedad y al sufrimiento que ha traído consigo el desplazamiento", ha lamentado. Así, ha recalcado que "el sufrimiento de millones de personas no terminará hasta que los gobernantes impulsen la paz y tomen medidas para poner fin a la violencia".

En este sentido, ha expresado que lo presenciado en Gaza encaja con una "sociedad destrozada por los ataques perpetrados con armamento avanzado, por los continuos ataques, que afectan implacablemente a la población civil". "La guerra tiene reglas, y está claro que la campaña israelí se ha llevado a cabo con total desprecio por el Derecho Internacional. Mientras Gaza ha quedado reducida a escombros, los líderes occidentales se han mantenido en gran medida al margen, reacios a ejercer la presión necesaria sobre la parte más fuerte, Israel, para que deje de matar de hambre a la población a la que está asediando y bombardeando", ha aseverado.

"En Líbano conocí a personas que en sólo un par de semanas han perdido sus casas, sus trabajos y todo lo demás. Ahora se alojan en refugios casi desnudos que no ofrecen ni protección ni intimidad, con el temor de que lo peor esté aún por llegar. La temperatura ha bajado considerablemente. La gente está mal preparada para lo que promete ser un invierno muy frío", ha alertado.

SITUACIÓN EN SIRIA

Egeland, que ha hecho hincapié en que el alto el fuego es la "única respuesta" posible, ha indicado que en Siria hay "enormes retos que afrontar" para quienes huyen de la violencia en Líbano, los cuales se han agravado por los "enormes cráteres causados por los ataques israelíes contra algunas carreteras".

"Quienes huyen a Siria llegan a un país con profundas crisis económicas y humanitarias preexistentes. El NRC está prestando ayuda a quienes llegan a Siria, personas que tomaron la imposible decisión de abandonar sus hogares mientras se enfrentaban a bombardeos y que se marcharon solo con lo puesto", ha declarado.

Desde la organización han lamentado que la ayuda proporcionada es "totalmente insuficiente" dadas las circunstancias actuales. "Debemos tener derecho a supervisar de forma independiente cómo se trata a los que huyen de Líbano a Siria. Debe ahber un sólido apoyo internacional para atender a las personas que se ven obligadas a huir, y debe haber un verdadero y renovado esfuerzo diplomático de todas las partes para detener la violencia contra los civiles", ha zanjado.