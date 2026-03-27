Los rectores universitarios advierten que la financiación mínima del 1% del PIB "no avanza al ritmo que gustaría"

Eva Alcón, quien lidera la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), expuso que las universidades públicas podrían atender la demanda de plazas ofertadas por centros privados si recibieran recursos adicionales. Con estas declaraciones, Alcón destacó la necesidad urgente de fortalecer la financiación del sistema universitario, un tema que fue abordado antes de la asamblea general de la CRUE celebrada en Palma, según consignó la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través de un comunicado. Durante la intervención, la presidenta de la CRUE confirmó que el comité designado para propulsar el objetivo de lograr que la financiación universitaria alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) avanza de forma más lenta de lo que desearía el colectivo de rectores, de acuerdo con lo publicado por la UIB.

En sus declaraciones, Alcón enfatizó que la estructura financiera de las universidades en España depende mayoritariamente del sector público, con más de un 80% de los fondos provenientes de administraciones públicas. La presidenta de la CRUE reforzó la importancia de fortalecer la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para asegurar que los recursos destinados lleguen de manera efectiva a las instituciones universitarias y se mantengan niveles adecuados de apoyo económico. Según detalló el comunicado de la UIB, la rectora subrayó que solo con una mejora sustancial en la financiación pública las universidades podrán ofrecer competencias similares a las que hoy concentran los centros privados, además de poder ampliar la oferta educativa y responder a nuevas demandas sociales.

En cuanto a la ley orgánica del sistema universitario, Alcón reiteró que el grupo responsable de materializar el compromiso del 1% del PIB no registra un progreso satisfactorio a los ojos de quienes representan a las universidades. El objetivo, presentado como uno de los elementos claves para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de la educación superior, ha generado discusión dentro del sector por la lentitud de sus avances. El medio universitario ha manifestado su inquietud por el ritmo con el que se materializan los compromisos políticos y financieros, observó la UIB.

La asamblea general de la CRUE celebrada en Palma también contó con la participación de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, encargada de cerrar el acto. Según reportó la UIB, Prohens remarcó el papel de la universidad pública como instrumento para asegurar la igualdad de oportunidades y fomentar la cohesión territorial en España, calificándola como “uno de los grandes ascensores sociales” del país. La máxima representante del ejecutivo autonómico puso de relieve que entre el 70% y el 80% de las investigaciones desarrolladas en España tienen origen en las universidades, lo que, a su juicio, refleja el peso estratégico de estos centros tanto en el ámbito académico como en el impulso del desarrollo nacional.

En su intervención, Marga Prohens agradeció la función desempeñada por la Universitat de les Illes Balears y la actitud de “lealtad institucional” demostrada por su rector, Jaume Carot, así como de su equipo directivo. La presidenta del Govern destacó que la UIB mantiene una relación activa con la sociedad y ocupa un lugar relevante en la toma de decisiones, facilitando el aporte de conocimiento crucial para el abordaje de los retos que enfrenta la comunidad. “Tenemos una universidad conectada con la sociedad y presente en los espacios de decisión, capaz de aportar conocimiento útil para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo”, sostuvo Prohens, según publicó la UIB.

La intervención de la presidenta autonómica también incluyó un reconocimiento al esfuerzo constante y minucioso de la comunidad universitaria en la generación de avances y transformaciones sociales. De acuerdo con la UIB, Prohens subrayó el valor de dichas contribuciones, aunque muchas veces no reciban una amplia visibilidad pública. Además, remarcó que en el contexto de una transición hacia modelos más competitivos, productivos y sostenibles, el sistema universitario desempeña una función clave en el desarrollo económico y social.

Durante la jornada, la UIB difundió la percepción generalizada entre los rectores sobre la escasez de recursos y la necesidad de una financiación adecuada como condición imprescindible para que las universidades españolas se mantengan como centros de investigación, innovación y formación. El comunicado también puso en relieve los desafíos pendientes para que la meta del 1% del PIB se convierta efectivamente en una realidad.

Entre las principales demandas, los representantes universitarios coincidieron en la exigencia de una mayor coordinación institucional y en la reclamación de políticas concretas que permitan una transferencia ágil y suficiente de fondos públicos a las universidades. En ese sentido, el mensaje de Alcón y de los presentes giró en torno a la importancia de transformar en realidades tangibles los compromisos adquiridos en las últimas reformas del sistema universitario, tarea que, según reconocieron diversas fuentes vinculadas a la CRUE y la UIB, aún requiere avances sustanciales tanto en el diseño normativo como en la disposición de partidas presupuestarias específicas.