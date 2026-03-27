Somalia anuncia la muerte de dos supuestos altos cargos del grupo terrorista Al Shabaab

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de dos supuestos altos cargos de Al Shabaab, una organización con lazos con Al Qaeda, en el marco de sendas operaciones con "colaboración de socios internacionales" en las regiones de Medio Yuba (sur) y Bajo Shabelle (centro), al sur de la capital, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés), ha afirmado que uno de los sospechosos, Suleiman Omar Fidow, alias 'Faruq', ha muerto a manos de las fuerzas de seguridad en Ugunji, al sur de Mogadiscio.

Además, ha afirmado que fue un alto cargo de la Inteligencia del grupo que ahora estaba al frente de una división de "terroristas suicidas", según un comunicado publicado a través de sus redes sociales, sin que Al Shabaab se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Asimismo, ha destacado que el segundo sospechoso, al que identifica como Abdihamid Alí Abdulahi Macalin, murió en una operación en Jilib, en Medio Yuba, antes de acusarle de "ser responsable de la importación de armas y explosivos" para Al Shabaab.

La NISA ha resaltado que estas "operaciones planificadas contra altos cargos" son parte de los esfuerzos de Mogadiscio para "debilitar" a Al Shabaab y "desmantelar las redes terroristas", al tiempo que ha reclamado a la población que colabore con las autoridades entregando información sobre posibles sospechosos.

El comunicado ha sido publicado después de que el Ministerio de Defensa somalí anunciara el jueves la muerte de más de 40 presuntos miembros de Al Shabaab en una operación llevada a cabo junto a fuerzas ugandesas de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) en Bajo Shabelle.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.