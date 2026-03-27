Hamás afirma que el plan presentado por el director de la Junta de Paz "contradice" la propuesta de Trump

El movimiento palestino Hamás ha cuestionado la afirmación de Nickolai Mladenov, director de la Junta de Paz para Gaza, respecto a la supuesta finalización de la primera etapa del plan para el enclave, mientras los representantes del grupo denuncian que Israel no ha completado ninguno de los pasos acordados y que no existen garantías para implementar los puntos pendientes. Según consignó el diario palestino 'Filastin', Basem Naim, integrante del brazo político de Hamás, manifestó que Mladenov "ignora totalmente el hecho de que la ocupación no ha cumplido nada de la primera fase ni ha dado garantías para la aplicación de sus otros compromisos". Esta polémica surge en el marco de las tensiones sobre el futuro de la Franja de Gaza y apunta al trasfondo de las negociaciones entre actores internacionales y las autoridades palestinas.

De acuerdo con la información recabada por Al Jazeera y reproducida por 'Filastin', el plan que Mladenov entregó a Hamás implica el desarme progresivo del grupo islamista en varias fases, proceso que se extendería durante unos ocho meses. Este planteamiento contrasta con los acuerdos anteriores, según remarcan los representantes palestinos, e incluye el ingreso de un comité administrativo palestino para asumir la gestión de Gaza, la presencia de fuerzas internacionales, la retirada de fuerzas israelíes y el inicio de obras de reconstrucción. A cambio, Israel otorgaría permisos para la entrada de materiales de construcción esenciales y aumentaría la ayuda humanitaria, aunque aún no existe confirmación oficial sobre estos detalles.

Hamás sostiene que este enfoque contradice tanto el plan impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump como el acuerdo de Sharm el Sheij y la resolución 2028 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según puntualizó Basem Naim en declaraciones recogidas por 'Filastin'. Naim acusó a Mladenov de favorecer la agenda de la ocupación y manifestó que el diplomático búlgaro propone “dar un giro a los acontecimientos” a favor de los intereses israelíes. En esa línea, Naim subrayó que Mladenov amenaza a los palestinos con un retorno a la guerra bajo el pretexto de representar la voluntad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en lugar de actuar como un emisario imparcial de la denominada Junta de Paz.

El medio 'Filastin' reportó también que Mladenov menciona las violaciones al alto el fuego sin identificar a los responsables, aunque según la versión de Hamás, los únicos infractores serían las fuerzas israelíes. Naim remarcó que desde la firma de los acuerdos el número de palestinos fallecidos supera los 750 y que Israel sigue bloqueando la entrada de materiales de reconstrucción y restringe el paso a través de la frontera de Rafá, que conecta la Franja con Egipto. Según Naim, los proponentes del plan buscan alcanzar sus metas a costa de los derechos legítimos del pueblo palestino para complacer a intereses estadounidenses e israelíes.

La propuesta presentada por Mladenov, de acuerdo con la divulgación de Al Jazeera, plantea un cronograma en el que durante las dos primeras semanas se establece un cese total de las hostilidades y la implementación de protocolos humanitarios bajo responsabilidad de Israel. Después, el comité palestino asumiría formalmente las labores administrativas en Gaza. A partir de ese momento, se iniciaría el proceso de desarme efectivo, incluyendo la destrucción de túneles empleados por combatientes de Hamás. Tres meses después, un comité evaluaría el grado de cumplimiento de lo pactado en ese lapso y, según el informe, solo si verifica el desarme de las facciones palestinas, las fuerzas israelíes procederían a replegarse al perímetro de seguridad de Gaza.

El diseño de seguridad en la zona no se encuentra completamente definido dentro de la iniciativa, hecho que según fuentes palestinas podría derivar en el rechazo de algunas facciones ante la falta de garantías claras. En paralelo, está previsto iniciar el levantamiento de restricciones israelíes sobre los llamados materiales de doble uso, tales como cemento, acero, fertilizantes y combustible, imprescindibles para la reconstrucción del enclave. En este contexto, Hamás ha reiterado que no aceptará su desarme mientras se mantenga la presencia militar israelí, la cual abarca aproximadamente el 51% de la Franja, de acuerdo con los propios dirigentes del grupo y conforme publicó 'Filastin'. Esta presencia responde a la retirada de las tropas israelíes hasta la conocida como ‘línea amarilla’, demarcación establecida en el acuerdo precedente, aunque el movimiento palestino ha denunciado que Israel ha realizado modificaciones al control territorial desde octubre.

El escenario continúa tensionado debido a la falta de avances efectivos en el cumplimiento de los acuerdos y la persistente desconfianza de Hamás respecto a la viabilidad de la propuesta originada en la Junta de Paz, un organismo promovido en su momento por el expresidente Trump con el cometido de supervisar la gestión de una administración tecnócrata palestina, la cual no ha asumido todavía sus funciones en Gaza. El desacuerdo sobre la secuencia y los términos del desarme, sumado a la continuidad de los ataques militares y las restricciones a los suministros, crea incertidumbre sobre la posibilidad de aplicar el plan en las condiciones previstas.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza ha registrado más de 72.260 muertos y cerca de 172.000 heridos, cifras que reflejan la magnitud del conflicto y las dificultades para avanzar hacia una salida negociada, según señaló 'Filastin'. Las posiciones encontradas entre las partes y el señalamiento de Hamás sobre la falta de compromiso de Israel agregan complejidad a los intentos internacionales de establecer un proceso de reconstrucción y paz para Gaza.