La pionera transgénero de Sri Lanka: la histórica apuesta de Nimesha por el poder

Aanya Wipulasena

Colombo, 11 nov (EFE).- Aun antes de las elecciones, Chanu Nimesha ha hecho historia al convertirse en la primera candidata abiertamente transgénero de Sri Lanka que se presenta a las generales esta semana, un hito que coincide con un momento de profunda transformación política en el país, tras la crisis económica de 2022 y la subsiguiente revuelta ciudadana.

Nimesha recibe a EFE en su modesto apartamento en un suburbio de Colombo. Su piso de una sola habitación sirve a la vez de salón y dormitorio, su maquillaje copa la mayor parte del espacio de su mesa.

La candidata tiene unos días especialmente ocupados liderando una campaña que desafía las normas sociales y políticas de Sri Lanka.

"Continuaré la lucha, pero de una manera diferente", afirma Nimesha, explicando su decisión de presentarse a las elecciones. "Creo que quienes tienen una visión de cambio deben estar en el poder".

En sus mítines, Nimesha conecta con la gente, compartiendo su historia y su visión para el futuro de Sri Lanka. Su mensaje de inclusión y justicia social resonó en muchos, especialmente entre los jóvenes y los grupos marginados.

Sin embargo, su camino no ha sido fácil. Ha enfrentado rechazo y discriminación, tanto en su vida personal como en el ámbito público. A pesar de ello, ha perseverado, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y determinación.

"Nunca antes le habíamos dado una oportunidad a una candidata transgénero", afirma R.A. Nelson Samarasinghe, miembro del Partido Socialista de Sri Lanka y candidato en estas elecciones. "Tener a Nimesha con nosotros es un gran paso adelante", agregó.

Con su candidatura, Chanu Nimesha ha abierto una puerta hacia un futuro más inclusivo y equitativo para Sri Lanka. Su ejemplo inspirador demuestra que es posible desafiar las normas y luchar por los derechos de todos.

La entrada en la política de Nimesha es parte de la transformación política que vive el país desde la dramática crisis económica que devastó Sri Lanka y provocó una revuelta social sin precedentes en 2022, con miles de ciudadanos en las calles llenos de ira por la grave escasez de alimentos y combustible.

Nimesha emergió como una figura destacada liderando a su comunidad para que participara en las protestas.

Aparte de su identidad de género, es conocida por su feroz activismo. Durante la crisis económica de 2022, desempeñó un papel clave en la movilización de otras personas de su comunidad para protestar contra el gobierno de entonces.

"Continuaré con la promesa que hice entonces a la gente: continuaremos nuestra lucha de una manera diferente", dijo a EFE durante un recorrido de campaña, explicando por qué decidió presentarse a las elecciones del 14 de noviembre.

Como secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Socialista de Sri Lanka, Nimesha dice que, tanto si gana como si pierde, el país ha logrado algo especial. “Este es un cambio histórico. El primer paso siempre es difícil y es más fácil continuar ese viaje”, asegura.

Originaria de Galle, en la costa sur de Sri Lanka, se mudó a Colombo hace años y, debido a su identidad, ha estado separada de su familia durante casi siete años. “No tenemos ningún contacto. Hubiera sido bueno contar con el apoyo de mi familia en un momento como este”, asegura.

Su viaje no ha sido un paseo por el parque. Ha tenido que luchar para encontrar su espacio en una sociedad mayoritariamente conservadora.

“No dejaré que eso me afecte. Si dejo que estas cosas me afecten, entonces no estaría aquí hoy haciendo lo que estoy haciendo ahora (...) Estoy aquí para defender los derechos de todos. Incluso los de aquellos que me odian”, defiende.

Niranjala Swarnakumari, de 40 años, ha ido con sus hijos a un mitin en la aldea de Kurupattiya, parte del distrito de Kegalle por el que Nimesha está compitiendo.

“Tenemos que apoyar a Nimesha porque no tiene miedo. Ella vino a un pueblo para hablarnos abiertamente como persona transgénero. Me gusta que nos estemos alejando de las viejas costumbres”, dijo a EFE Niranjala Swarnakumari, esperanzada por los tiempos de cambios.

Las elecciones del próximo jueves son las primeras desde la elección presidencial del marxista Anura Kumara Dissanayake, convirtiéndose en el primer líder de tendencia izquierdista en gobernar esta nación que hasta ahora había preferido a los líderes nacionalistas y héroes de guerra.

Las expectativas son que estas elecciones sirvan también para reformar las cuotas de poder en el Legislativo, que hasta ahora nunca ha estado controlado por la izquierda. EFE

(foto) (video)