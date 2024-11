Un terremoto de magnitud 6,8 sacude el este de Cuba

Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter ha sacudido este domingo el este de la isla de Cuba, sin que por el momento haya datos sobre posibles daños personales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado de que el temblor se ha registrado a las 11.49 del domingo hora local (17.49 hora peninsular española) con epicentro a 14 kilómetros de profundidad.

Por su parte, el jefe del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), Enrique Diego Arango Arias, ha informado de dos terremotos de magnitud 6 y 6,7 a las 10.00 y a las 11.46. "No puedo responder ni a mensajes ni teléfono. No he podido publicar. La situación está bastante complicada", ha informado Arango en Facebook.

"Se reportan muchos daños en Pilón. Necesitamos si tienen reportes de daños. En esta zona no es probable la ocurrencia de tsunamis", ha añadido Arango.

Los medios oficiales cubanos han confirmado un fuerte temblor que afectó a varias provincias del oriente cubano. Cubadebate, que cita al propio Arango, recoge perceptibilidad en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Holguín y Ciego de Ávila y menciona la publicación en redes sociales de fotobrafías con daños materiales en la provincia de Granma.