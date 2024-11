Jordi Fernández: "No podemos estar satisfechos"

Chicago (EE.UU.), 8 nov (EFE).- El español Jordi Fernández, técnico de los Brooklyn Nets, aseguró este viernes que sus jugadores no pueden "estar satisfechos" con la derrota sufrida en el campo de los Boston Celtics en la prórroga (108-104), pese a estar arriba en el marcador en la mayoría del encuentro ante los vigentes campeones de la NBA.

"No estamos contentos porque perdimos, pero al mismo miraremos el vídeo del partido y aprenderemos. Confiamos en nosotros, creemos en lo que hacemos. No podemos estar satisfechos. Esta liga no es así. Nuestros chicos no querían perder, aprenderemos", dijo Fernández en la rueda de prensa posterior al partido del TD Garden.

Los Nets llevaron al límite a los Celtics y estuvieron arriba 88-82 a mediados del cuarto período, pero no consiguieron terminar el trabajo en el TD Garden ante la reacción del equipo de Joe Mazzulla.

Jayson Tatum dirigió la remontada con 33 puntos, mientras que Cam Thomas aportó 31 puntos.

"Doy mucho mérito a los chicos por el esfuerzo que mostraron. Nos dimos una oportunidad, mandamos en la mayoría del partido. Ellos anotaron 20 puntos tras pérdidas", dijo Fernández.

"Estoy orgulloso de los chicos, tenemos que entender por qué perdimos este partido, y controlar el balón en el cuarto período es una parte importante", añadió. EFE

