Johnny Depp envía un mensaje de apoyo a Valencia y se ofrece a ayudar

Sevilla (España), 9 nov (EFE).- El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp transmitió este sábado un mensaje de ánimo a los afectados por las lluvias torrenciales en la provincia mediterránea de Valencia, y valoró la "resiliencia" del pueblo español ante sucesos como este.

"Espero para ayudar de la forma que sea", dijo en una conferencia de prensa en el Festival de Cine Europeo de la ciudad española de Sevilla (sur).

El famoso artista, que presenta su segunda película como director, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', envió un abrazo a los valencianos.

Y subrayó que su corazón "está con las personas afectadas" por la catástrofe, que ha causado al menos 212 muertos en Valencia, siete en la región limítrofe de Castilla-La Mancha y una en Málaga (sur), miles de damnificados y pérdidas materiales multimillonarias.

