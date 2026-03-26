Marc Bernal: "Me siento orgulloso de haber podido volver al nivel en el que estaba antes"

El regreso de Marc Bernal a la dinámica competitiva de la selección española Sub-21 representa para él una etapa que trasciende lo futbolístico. La sensación de volver tras meses de recuperación se une al recuerdo de un proceso en el que, según relató, el acompañamiento de sus compañeros y profesionales del fútbol marcó una diferencia fundamental. El joven centrocampista del FC Barcelona compartió su experiencia con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y puntualizó que estar nuevamente disponible para su club y la selección supone para él una satisfacción personal, después de superar una grave lesión de rodilla sufrida al inicio de la temporada pasada.

De acuerdo con la información de la RFEF, Bernal experimentó un giro cuando en la jornada 3, en una visita del equipo azulgrana al Estadio de Vallecas, se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y el menisco externo. El jugador catalán describió este momento como un “bajón” en su trayectoria y señaló que se trata de “lo peor que puede vivir un futbolista”, una situación que, según precisó, solo comprenden quienes la han atravesado. Al enfrentar los primeros meses de la lesión, subrayó el impacto mental y el temor a no recuperar el nivel: “Te comes mucho la cabeza porque ves que no estás al mismo nivel que tus compañeros”.

El medio reportó que Bernal, con apenas 18 años, afrontó una larga ausencia que lo apartó tanto de compromisos con el Barça como de convocatorias con la selección nacional, algo que consideraba especialmente ilusionante. La dificultad emocional y deportiva de ese periodo quedó mitigada gracias a la labor de los especialistas y al apoyo recibido. “Al final, te ayudan los profesionales a volver bien, me ayudaron mucho”, explicó en sus declaraciones facilitadas por la federación. La recuperación, por tanto, significó no solo un proceso físico de rehabilitación, sino también un esfuerzo por mantener el ánimo y la motivación.

Bernal expresó que sentirse arropado por figuras del fútbol español y por sus compañeros de equipo resultó esencial. Recordó que futbolistas como Sergio Ramos y Canales le enviaron mensajes de ánimo, igual que el resto del vestuario azulgrana. El joven mediocampista indicó a la RFEF que el contacto y la solidaridad del entorno futbolístico supusieron un respaldo importante durante los meses de recuperación alejados de la competición.

Ahora, al reincorporarse a la selección Sub-21, Bernal vive una circunstancia novedosa en su carrera. Aunque ya había formado parte de la selección sub-17, reconoció que la oportunidad de llegar a la sub-21 tiene un significado distinto, intensificado por el largo periodo de inactividad por la lesión: “Venir a la sub-21 es algo distinto, muy especial. Y más después de tanto tiempo”.

Interrogado sobre sus expectativas con la selección nacional, Bernal compartió el deseo común que comparten los futbolistas españoles de alcanzar la selección absoluta. Citó como ejemplo a Lamine Yamal y Pau Cubarsí, con quienes coincidió en la cantera azulgrana y que ya forman parte de la selección absoluta. “Todo español quiere jugar para la Selección y representar a su país. Ir con la absoluta es lo mayor que hay a nivel de selección. Ellos están ahí a un muy buen nivel y representa lo que es La Masia”, afirmó el centrocampista, según consignó la RFEF.

El medio destacó que Bernal, pese a las dificultades y el tiempo fuera de los terrenos de juego, priorizó la superación y el regreso al nivel competitivo previo a la lesión. El jugador definió esa recuperación como motivo de orgullo personal, enfatizando en varias ocasiones su satisfacción por haber alcanzado nuevamente el rendimiento que había mostrado antes del contratiempo físico.

El proceso vivido por Marc Bernal, tal como publicó la RFEF, incluyó no solo la parte clínica sino la gestión emocional de una lesión grave, el respaldo de compañeros y el trabajo con los profesionales que lo orientaron en su regreso a la élite. Actualmente, la expectativa de debutar en la sub-21 llena al futbolista de motivación, abriéndole la puerta a nuevas oportunidades dentro del fútbol nacional tras meses marcados por la incertidumbre.