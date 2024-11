“Tu cuerpo, mi elección”: aumenta el ciberacoso contra las mujeres

(Bloomberg) -- El abuso, el acoso y las expresiones de odio en línea hacia las mujeres se han disparado en los días posteriores a las elecciones en Estados Unidos, y frases como “tu cuerpo, mi elección” y “vuelve a la cocina” están explotando en plataformas como X y y TikTok, según Institute for Strategic Dialogue.

La victoria electoral de Donald Trump frente a la vicepresidenta, Kamala Harris, esta semana ha envalentonado a los influencers de la “manosfera”, o comunidades online misóginas interconectadas, que ven la victoria del republicano como un rechazo a los derechos reproductivos y a la igualdad de género, según el ISD, una organización sin ánimo de lucro que aboga por políticas de lucha contra el extremismo.

La manosfera “parece estar utilizando los resultados de las elecciones como una estructura habilitante para adoptar de forma más abierta y agresiva narrativas sobre el menoscabo de los derechos de las mujeres”, dijo ISD.

Frases como “tu cuerpo, mi elección”, promovida por el podcaster nacionalista blanco Nick Fuentes, experimentó un aumento del 4.600% el 6 de noviembre, de acuerdo a ISD. Los mensajes que pedían la derogación de la 19ª Enmienda, que otorgó a las mujeres blancas el derecho a voto en EE.UU. hace aproximadamente un siglo, aumentaron un 663% en comparación con la semana anterior.

También hubo indicios de que el acoso se extendió a la vida real, en escuelas y campus universitarios. Mujeres jóvenes y padres han compartido casos en los que la frase “tu cuerpo, mi elección” fueron dirigidas hacia ellas o que eran coreadas por hombres en las clases, agregó el ISD.

El ISD examinó plataformas como X, foros, blogs, Reddit y YouTube de Alphabet Inc. del 1 de octubre al 6 de noviembre. El nuevo aumento del acoso es “algo más que una continuación de las tendencias misóginas que el ISD documentó, tanto en el periodo previo a estas elecciones como en períodos posteriores a ciclos electorales anteriores, incluidos los de 2020 y 2022”.

Nota Original: ‘Your Body, My Choice’: Harassment Toward Women Surges Online

