Panamá anulará el registro en su flota mercante de 4 buques gaseros sancionados por EE.UU.

Ciudad de Panamá, 6 jun (EFE).- La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo este miércoles que anulará el registro de su flota mercante, una de las mayores del mundo con 8.626 buques abanderados, de cuatro naves pertenecientes a igual número de empresas de transporte de gas natural licuado (GNL) de Singapur, que fueron sancionadas por Estados Unidos.

El proceso de cancelación del abanderamiento comenzó el pasado 4 de octubre, dijo un comunicado de la AMP, que añadió que "continuará defendiendo los intereses nacionales y actuando de manera contundente en la cancelación de las naves que hagan uso indebido de la bandera panameña".

La autoridad panameña indicó que, según una "noticia publicada en medios internacionales, la sanción por parte de los Estados Unidos, fue debido a los vínculos de las empresas con el productor de gas ruso Novatek".

Los buques afectados son el "North Air (IMO: 9953509), North Mountain (IMO: 9953511), North Way (IMO: 9953535) y North Sky (IMO: 9953523)", según información de medios internacionales, de acuerdo con el comunicado panameño.

Estos buques "anteriormente fueron identificados como parte de la flota oscura de Rusia" cuyos "propietarios buscaban eludir sanciones impuestas al proyecto Ártico GNL 2, con empresas de fachadas en jurisdicciones de terceros países".

"Las empresas con sede en Singapur, LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping y LNG Gamma Shipping, son todas propiedad mayoritaria de New Transhipment FZE, una subsidiaria de Novatek con sede en los Emiratos Árabes Unidos, según indica el medio, citando por fuente al Departamento de Estado de EE.UU.", añadió el comunicado de la AMP.

Desde el pasado 18 de octubre está vigente un decreto en Panamá que ordena la cancelación de naves o propietarios registrales incluidos en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.; en la lista de Personas y Entidades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento y en la de buques designados por los comités del Consejo de Seguridad de la ONU.

También de las embarcaciones que aparezcan en las listas de sanciones de la Unión Europea o 'EU Consolidated Financial Sanctions List', y en la lista de sanciones del Reino Unido o 'Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK'.

La OFAC informó en septiembre pasado sobre la inclusión en su lista de "siete naves con bandera panameña" por su participación en el envío de petróleo crudo y gas licuado de petróleo iraní a Siria y el este de Asia en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) y Hizbulá.

En marzo pasado, la AMP informó de una reunión con el enviado especial Adjunto para Irán del Gobierno de los Estados Unidos, Abram Paley, en la que, entre otros temas, se le presentó la estadística de las naves de bandera panameña enlistadas por la OFAC y el consecuente proceso de cancelación del registro mercante de Panamá.

"Se destacó y mostró evidencia de que de las 41 naves enlistadas en OFAC, 24 ya han sido canceladas del Registro (...) De igual forma se han cancelado otras 6, y las 11 naves restantes se encuentran en proceso de cancelación", dijo entonces la AMP. EFE