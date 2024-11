Noboa crea programa para retribuir a jóvenes de Ecuador que impulsen desarrollo sostenible

Guayaquil (Ecuador), 6 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles la creación del programa 'Jóvenes en acción', con el que el Gobierno pagará 400 dólares mensuales por tres meses a quienes se involucren en la búsqueda de soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible del país, según detalló la Presidencia en un comunicado.

Podrán acceder a este programa los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años y que "hayan emprendido acciones que contribuyan a la superación de la crisis económica, ambiental y energética" que vive Ecuador, según se detalló en el decreto ejecutivo emitido por Noboa.

El objetivo del programa, según el documento oficial, es "potenciar las capacidades y habilidades de la población juvenil ecuatoriana, incentivando una cultura participativa".

Además del requisito de edad, los jóvenes serán elegibles para ingresar al programa si no tienen un título universitario, si no reciben actualmente otro bono (subsidio) por parte del Gobierno y si no están afiliados al sistema de seguridad social.

También pueden ser parte quienes no hayan obtenido un cupo en una universidad pública, no tengan una beca pública o sean migrantes retornados de forma forzosa o voluntaria. Quienes hayan regresado al país voluntariamente deberán contar con un certificado de migrante retornado.

El pago de los 400 dólares que recibirán los jóvenes que sean aceptados se realizará de manera temporal durante sólo tres meses, precisó el presidente.

Tras la emisión de este decreto, serán los ministerios de Ambiente, de Agricultura y de Transporte los encargados de definir los lineamientos y las acciones para enfrentar la crisis que los jóvenes deben de cumplir para ser parte de la iniciativa. También serán los encargados de monitorear y supervisar el desarrollo de las mismas.

Además, Noboa ordenó al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca que asegure que en el programa se incluya "un componente de acompañamiento vocacional, laboral y de fortalecimiento de competencias para los beneficiarios".

Este componente debe incluir la capacitación y certificación de los jóvenes con el objetivo de que en un futuro puedan ingresar de manera más fácil en el mercado laboral ecuatoriano.

La inscripción a este programa se realizará por medio de una plataforma tecnológica que el Gobierno presentará en los próximos días. EFE