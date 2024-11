Morata: "No se puede disfrutar de un partido de fútbol cuando está la situación así en tu país"

El futbolista español Álvaro Morata, delantero del AC Milan, ha afirmado este martes que "no se puede disfrutar de un partido de fútbol cuando está la situación así en tu país", en alusión a la trágica DANA y a colación de la victoria de su equipo por 1-3 en su visita al Real Madrid, en un duelo de la jornada 4 en la Champions League.

En la ''flash interview' del Estadio Santiago Bernabéu, al acabar el encuentro, Morata fue preguntado sobre la celebración de su gol con el dedo en el labio. "Nada, para un amigo", contestó. "Era más importante lo de Valencia y, ya te digo, ojalá que la situación mejore lo antes posible porque no se puede disfrutar de un partido de fútbol cuando está la situación así en tu país", dijo al micrófono de Movistar Plus+.

"Desde aquí lo primero mandar un abrazo a todas las familias afectadas por este tema y otro abrazo enorme para toda la gente que ayuda con el alma todo el rato. Estoy orgulloso también de ver a gente que son compañeros, como Soldado, como Rubén, ayudando; y ojalá pudiera estar ahí con ellos, pero nosotros tenemos que seguir", comentó.

"Podemos apoyar desde nuestra manera pero me siento súper orgulloso de ser español, de ver cómo la gente ayuda a toda la demás gente y ojalá que podamos nosotros ayudar en nuestra parte. Ojalá que la selección pueda ir en el futuro a Valencia a jugar también para recaudar todo lo posible y desde aquí un abrazo enorme a toda la gente de Valencia", insistió Morata en sus condolencias.

Luego el delantero 'rossonero' valoró el desempeño de su equipo. "Había que sacrificarse, había que tener claro que ellos tienen un gran equipo, de mucho talento y que tenemos que sacrificarnos, que correr y que sufrir todos juntos, lo hemos hecho. Es verdad que también lo hemos hecho otros partidos y también los hemos ganado", recalcó.

"Más que para el club que era importante, para la afición que era importante, para nosotros saber el valor que tenemos y que cuando somos 11 leones en el campo es muy difícil que un equipo nos gane", añadió antes de reflexionar sobre su posición en el ataque del Milan.

"Yo me adapto, hay que adaptarse a todas las situaciones. Yo lo que quiero es ganar, que mi equipo gane, que el Milan gane y nada más. Lo que tenga que hacer, pues como si me ponen un día de portero. Yo soy un mandado y lo que me gusta es ganar", concluyó Morata.