Iker Jiménez pide perdón y despide al colaborador que se embarró deliberadamente desde Valencia

La polémica rodea a Iker Jiménez después de que uno de los colaboradores de su programa 'Horizonte', Rubén Gisbert, fuese sorprendido manchándose deliberadamente las piernas de barro antes de una conexión en directo desde una de las zonas más afectadas por la DANA.

El vídeo -grabado por un vecino- se convirtió rápidamente en viral, desatando en redes sociales las especulaciones acerca de la ética del presentador, ya que se llegó a decir que sería él el que estaría detrás de la criticada actitud de su reportero para dar más dramatismo a una situación que de por sí ya es desoladora.

Algo que Iker Jiménez ha desmentido rotundamente en un vídeo compartido en su cuenta de X )anteriormente Twitter) en el que muy afectado por lo que hizo Gisbert durante su programa, y dejando claro que él no sabía absolutamente nada de que se había ensuciado de barro aposta antes de conectar con él desde Valencia, ha anunciado la decisión radical que ha tomado respecto a su colaborador.

"Estoy perplejo. Un vídeo de Rubén Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos. Tomaré mis medidas" ha escrito en su red social junto al vídeo en el que ha pedido perdón y ha revelado que ha despedido a su reportero: "No entiendo lo que ha pasado. Tenéis mi palabra de que yo jamás en la vida he obligado a nadie a mancharse y dramatizar. No entiendo el sentido de lo que ha hecho. Acabo de hablar con él, estupefacto. ¿Para qué lo haces?".

"Estoy profundamente disgustado y, de verdad, no alcanzo a entender por qué, cuando mi equipo sabe que jamás damos indicaciones porque no hay guión" ha asegurado. "Nosotros no sabíamos esto. No le dijimos nada ni a él ni al cámara. Es muy triste que, cuando estamos dejándonos la vida, esta gilipollez manche el trabajo y me genere hasta mal cuerpo" ha transmitido muy enfadado.

Un vídeo en el que, además, ha pedido "disculpas porque como director del programa que soy, asumo cualquier cosa". "No se puede embarrar y estoy francamente disgustado. Además, esto se va a utilizar como campaña para manchar todo un proceso de gente ayudando" se ha lamentado, sin ocultar que le parece "despreciable" lo que ha hecho su colaborador. "El drama ya es suficiente como para poner un poquito más. Siento este vídeo y os doy mi palabra de honor de que no lo sabía y me estoy quedando blanco. Espero que Rubén Gisbert dé explicaciones porque es lo que tiene que hacer" ha sentenciado.

Unas explicaciones que no han sido suficientes para Jiménez, que como ha desvelado, ha decidido prescindir de los servicios del periodista: "He hablado con él y no lo puedo entender, aunque todavía no le he visto. He tomado la medida directa y recalcitrante de decirle que no puedo contar con él, me ha fallado. Me he quedado de piedra cuando me lo han enviado". "¿Qué necesidad hay de hacer esto en mitad de este drama? Él enviará su comunicado para aclararlo, pero nosotros lo que queremos es ayudar a la gente. Esta chorrada suya va en contra de mi ética profesional, en contra de lo que creo, que es contar siempre lo que vemos" ha concluido, disculpándose una vez más por la actitud del que era su compañero.