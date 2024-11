Elisa Mouliaá espera que Íñigo Errejón reconozca sus actos: "Ojalá sea capaz de pedir perdón y de confesar"

Días después de que Elisa Mouliaá denunciara públicamente a Íñigo Errejón de agresión sexual, la actriz ha vuelto a hacer unas declaraciones públicas respaldando sus declaraciones y asegurando que espera que el diputado reconozca en aún momento sus actos y le pida perdón.

En unas recientes declaraciones, la presentadora ha expresado: "Ojalá, ojalá. Yo creo que, como era buen político, al menos a muchísima gente de este país le parecía eso, espero. Además de que en la carta se ha retractado de muchos actos, que a medida que vayan pasando las denuncias, sea capaz de pedir perdón y de confesar".

Mouliaá, quien se ha puesto en contacto con otras mujeres que han denunciado al exdiputado, ha revelado que ha hablado con tres víctimas sobre sus experiencias: "Al final es un patrón que se repite y no estamos hablando de una persona cualquiera. Es una persona que ha cometido violación con muchas".

A medida que se acerca la fecha en la que Errejón deberá comparecer ante un juez, Elisa se muestra cauta pero confiada en que la justicia hará lo correcto: "De verdad, es que no puedo. Me ha dicho la abogada que ya está, que todo va en trámite judicial. Yo ya he contado lo mío, lo que a mí me pasó y ahora confío. El relato es el que es, eso es lo que sucedió y ya está. Las pruebas están ahí y yo confío plenamente en la justicia".

La presentadora también ha revelado que ha tenido que buscar ayuda profesional tras relatar los hechos que vivió junto al político. "Yo he vuelto ahora mismo a hablar con mi psicólogo, la verdad, porque me pilló todo muy de sopetón. Me considero una persona muy fuerte, que he hecho ya mucha terapia, pero a veces aguantar las leches que te caen cuesta".