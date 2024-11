Sheila Chepkirui: "En Nueva York no se trata de hacer tiempo, se trata de ganar"

Nueva York, 3 nov (EFE).- La keniana Sheila Chepkirui, campeona del Maratón de Nueva York 2024, aseguró este domingo que en el exigente y duro trazado de la Gran Manzana lo único que importa es el triunfo sin pensar en el tiempo al cruzar la línea de meta.

"Nueva York es difícil. Va hacia arriba, hacia abajo, no como Londres y Berlín. En Nueva York necesitas mucha fuerza, no como Berlín y Londres. No se trata de hacer tiempo aquí: se trata de ganar", afirmó en una rueda de prensa.

Chepkirui, de 33 años, alcanzó la gloria este domingo tras un emocionante esprint final en el que se impuso a su compatriota Hellen Obiri, que defendía en Nueva York su victoria del año pasado para repetir el doblete que ya logró en Boston en 2023 y 2024.

Tras una carrera muy igualada y táctica, Chepkirui acabó con tiempo de 2h24:35 para lograr su primer triunfo en un maratón después de ser segunda en Berlín en 2023 y cuarta en Londres también el año pasado.

Obiri, que este año también logró el bronce olímpico en maratón en París 2024 y que en 2023 triunfó en Nueva York precisamente con un arreón definitivo en el desenlace que esta vez no pudo replicar, finalizó segunda tras Chepkirui con 2h24:49.

"Ganar hoy significa mucho para mí. Significa que mi entrenamiento ha sido bueno y estoy realmente feliz con la victoria. El último giro (en Central Park) fue realmente duro. Todavía estaba con Hellen y me dije: 'Tienes que empujar hasta la recta final'", describió la vencedora.

Chepkirui, Obiri y su compatriota Vivian Cheruiyot dieron forma a un podio completamente de Kenia, lo que supone la primera vez que un país ocupa los tres primeros puestos en el Maratón de Nueva York desde 1976, cuando EE.UU. hizo pleno.

Un año más y ya han pasado 21, el récord femenino en Nueva York no se pudo batir y continúa en poder de la keniana Margaret Okayo con 2h22:31 en el ya lejano 2003. EFE

