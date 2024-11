Claudia Jiménez, hija de Raquel Revuelta, muy ilusionada por su boda con Vicente Benítez

Cuatro años después del triste fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Jiménez, Claudia Jiménez -hija de Raquel Revuelta- anunciaba el pasado mes de junio su compromiso matrimonial con Vicente Benítez.

"Vicen quería hacerlo en la playa, porque sabe que aquí estás tú, porque te conoce y te admira, porque te quiere y me quiere. Sé que me lo enviaste de nuevo, para que me cuidase como seguro que tú lo habrías hecho. No puedo ser más afortunada ni más feliz. Te quiero" publicaba la joven en sus redes sociales a modo de carta a su padre.

Sin embargo, pocos detalles han dado de su compromiso y ahora sabemos que el enlace matrimonial tendrá lugar el próximo mes de junio "en Zahara de los Atunes", en la playa, tal y como ella misma adelantó.

Ilusionados y muy felices, la pareja ha explicado que "es por la iglesia, en la iglesia de Zahara De Los Atunes, una iglesia muy pequeñita, de piedra. Solo hay una, muy bonita".

Además, la hija de la presentadora confirmaba que profesionalmente "está muy bien, ya sabéis que me gusta hacer un poco de todo, me gustan muchas cosas, me gusta mucho cantar, la música, pero también trabajo en una empresa hotelera, soy la responsable de marketing de España y Portugal" y, además, desvelaba que tiene "muchos proyectos que estoy intentando llevar todo para adelante y muy contenta".