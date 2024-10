Una red social que comienza a ser rentable y otros clics tecnológicos en América

Luis Alejandro Amaya E.

Bogotá, 31 oct (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Reddit se dispara en la bolsa

En el mundo de las redes sociales, tal vez Reddit sea una de las menos publicitadas, pero no de las menos conocidas. De hecho, cada tópico tiene su espacio ahí.

¿Es la selección de Colombia el mejor equipo del mundo? Reddit. ¿Es el pastel de chocolate el mejor? Reddit. ¿Es Queen la mejor banda de rock de la historia? Reddit... y así.

Reddit, que nació en el año 2005 y es un espacio de foros, salió a cotizar en la bolsa en marzo pasado y esta semana se disparó hasta un 40 % en Wall Street, con un beneficio de casi treinta millones de dólares.

¡Muy buena platita!

Además, la red llegó a una facturación anual de 348,4 millones de dólares.

¿Y cómo le va con la inteligencia artificial (IA)? Pues bien, ya que llegó a acuerdos con Google y OpenAI para ayudar a entrenar sus modelos respectivos en las conversaciones de los foros.

¿Discutimos sobre esto en Reddit?

2. Despierta, Mark: te demandan en Japón

Tal vez Mark Zuckerberg se haya acostumbrado, pero no por eso deja de ser noticia que Meta sume otra demanda, esta vez en Japón.

¿De qué acusan a la compañía? Básicamente de fraude... o de facilitarlo.

Treinta demandantes japoneses están solicitando unos 2,8 millones de dólares en daños y prejuicios porque supuestamente Meta y su filial en la tierra del Trono del Crisantemo no hicieron lo suficiente para evitar estafas.

Las víctimas vieron en Facebook e Instagram anuncios falsos de inversión, haciéndose pasar por el fundador de Zozo Inc., Yusaku Maezawa, o el empresario Takafumi Horie.

Los demandantes veían la publicidad y a continuación eran dirigidos al servicio de mensajería Line, donde se les pedía que transfirieran dinero a las cuentas de inversión designadas.

Ya se pueden imaginar adónde iba a parar la plata.

En su defensa, Meta alega que "en virtud de la legislación japonesa, no existe la obligación de investigar y confirmar la veracidad del contenido de los anuncios de inversión".

Así se escribe estafa en japonés: 詐欺 (sagi).

3. Las redes contraatacan en Florida

En el estado de Florida entrará en vigor en enero próximo una ley que prohíbe a los menores de catorce años abrir cuentas en las redes sociales.

¿Creían ustedes que los principales conglomerados se iban a quedar de brazos cruzados? Pues no.

La Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA) y la coalición NetChoice interpusieron una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la ley HB3.

Los demandantes argumentan que la ley es ilegal por su incompatibilidad con la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., la de la libertad de expresión.

Esta pelea sólo está comenzando, ya que otros estados aprobaron o planean aprobar legislaciones similares.

¡Que comience el show!

4. Un nuevo iMac más “inteligente”

Puede que Apple vaya como tortuga en todo esto de la IA, pero cuando golpea el mercado, lo hace duro.

Este golpe se planea con el lanzamiento del iMac con chip M4 y Apple Intelligence, que se podrá adquirir a partir del 8 de noviembre.

Sus precios oscilan desde los 1.299 hasta los 1.499 dólares.

Este nuevo 'champion' de Apple -con una CPU de ocho núcleos y una GPU de hasta diez núcleos- continúa con una pantalla 4.5 K de 24 pulgadas, pero ahora también ofrece una nueva "opción de pantalla de vidrio con nanotextura".

¿Ya se lo imaginan en su casa o en su oficina?

Y, como se diría en las televentas,"¡Eso no es todo!". La RAM base del iMac se duplicó a 16 GB respecto al modelo anterior.

Este aparato va a ser una maravilla.

5. Un “NU”evo crack en la cancha en Brasil

No, no se trata de un Vinícius Jr de nueve años que la esté rompiendo en la selección sub 11 de Rio Grande do Sul, sino de una nueva empresa de telefonía celular que irrumpe en el mercado brasileño.

Se trata de NuCel, y sí, es hija de los moraditos de Nubank.

NuCel estará disponible inicialmente para los clientes del banco y ofrecerá tres planes de telefonía e internet diferentes.

Los precios de estos planes estarán entre nueve y trece dólares.

Será un desafío bonito para Nubank, ya que entrará a un mercado de doscientos millones de habitantes en el que hay más de 260 millones de líneas activas.

¡NU Va con todo!

6. La IA contra el cáncer de mama

No todo lo relativo a la IA tiene que ver con hacer textos, paisajes bonitos, deep fakes o jugar a ser Skynet. También hay un enorme potencial para luchar contra grandes desafíos para la humanidad como el cáncer de mama.

En el más reciente capítulo de Diálogos EFE, celebrado en Ciudad de México, se habló del potencial impacto de la IA en la lucha contra esta enfermedad.

Los expertos coincidieron en que a pesar de que la inteligencia artificial se encuentra en una etapa temprana de implementación, podría ser clave para transformar la atención médica en la región.

Uno de ellos, Daniel Otzoy García, CEO de Recainsa, recordó que "América Latina cuenta con experiencias en terreno y países que ya han incorporado la IA en sus políticas públicas".

Por su parte, Alberto Hegewisch, de AstraZeneca, señaló que el papel de la inteligencia artificisl en la medicina de precisión “permite identificar patrones y desarrollar terapias más efectivas".

Para conocer todo lo que se habló en esta edición de Diálogos EFE, ingrese a https://www.youtube.com/watch?v=aBLvW46pCZo

7. Una actualización esperada

La palabra “actualización” nos coloca al borde de la silla para esperar lo que viene.

Según SomosXbox.com, el próximo 'update' de Xbox Insider estará enfocado en mejorar la funcionalidad de las imágenes de perfil y agregar otras opciones.

Además, será más fácil subir las famosas 'gamerpics', al poder usar capturas de pantalla o arte de logros en los respectivos juegos.

A sacarle todo el jugo a esta nueva actualización. EFE

(foto)