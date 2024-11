Bagnaia muestra su "dolor" por la situación en Valencia y recuerda Italia el año pasado

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), doble campeón del mundo de MotoGP destacó que "antes de nada, querría hablar de lo que ha ocurrido en Valencia, en España, porque están viviendo una verdadera pesadilla".

"Queremos mostrar toda nuestra cercanía y apoyo, aunque es imposible hacer nada para ayudarles, pero tuvimos cerca esta situación el año pasado en Italia y sabemos perfectamente lo que ocurre, por lo que envío mis mejores deseos, esperando que pueda haber una mejoría de las condiciones meteorológicas estos días para que puedan tener al menos un respiro y una mejora de la situación", señaló Bagnaia.

Ya en 'modo' competición, Bagnaia destacó que será "un fin de semana muy importante, pues sabemos perfectamente de la importancia que tendrá empezar de la mejor manera posible, como hicimos en Tailandia, y sabemos lo que hicimos mal el sábado y trataremos de mejorarlo, pero este fin de semana tenemos que ser capaces de recortar más de los tres puntos que recortamos el fin de semana pasado".

"La presión siempre está ahí, pero me encanta estar en esta situación, si bien es cierto que es una situación crítica, porque tienes que ser el más rápido sin cometer errores y en este momento Jorge está en una mejor situación en el campeonato, pero yo también estaba en esa situación el año pasado y es donde sientes que tienes que mantener más la calma", afirma el doble campeón del mundo.

"Ser competitivo en esta situación no es muy sencillo, por lo que tenemos que disfrutar del momento y tratar de trabajar como siempre", agregó 'Pecco' Bagnaia.

A vueltas con disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, 'Pecco' Bagnaia destacó que "para mí lo más difícil es la parte ética, competir allí es como una fiesta, como una celebración, un momento de disfrute, y sabiendo que la situación ahora mismo es la que es, no me parecería correcto, puesto que siempre hemos sido súper respetuosos con lo que sucede en el mundo".

"Todos vivimos bajo el mismo cielo, por lo que podría ser incorrecto disputar la carrera allí, pero si dependiese de mí, yo preferiría no disputar allí la carrera, aunque yo no soy quien tiene que decidir y lo que decida Dorna será bueno y justo. Creo que tenemos muchas más opciones", continuó al respecto Bagnaia.

No quiso dar una opinión clara sobre dónde correr en caso de no hacerlo en la Comunidad Valenciana: "por mi parte, no es el momento correcto para decir nada sobre lo que me gustaría; esperaremos y lo que decidan, bien decidido estará. Assen podría estar bien, pero hace demasiado frío. Mugello quizá...".

Y, en cuanto a la posibilidad de que el mundial acabase en Malasia, Bagnaia reconoció que "podría no ser justo, pero yo no soy quien decide".

Al hablar de las 'matemáticas' por el título señaló que "es difícil hacer un 'cero' y un tercero, y también es impredecible que haya dos victorias de Jorge. Tenemos que vivir el fin de semana y ver qué sucederá".

"Estamos en un momento del campeonato en el que yo tengo que arriesgar un poco más, Jorge puede estar un poco más calmado porque tiene una diferencia de 17 puntos. pero no puede cometer ningún error, porque puede finalizar también segundo; es verdad que no podemos cometer errores, pero la mejor manera de atacar ahora mismo es dándole más gas", afirmó sin dudar el campeón del mundo italiano.

"Intentaré dar el máximo, ganar las dos carreras y cerrar las diferencias, debemos tener buenas opciones al título hasta el último fin de semana, por lo que debemos salir de Sepang con una diferencia menor de 10 puntos", calcula Bagnaia. EFE