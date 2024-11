Jürgen Klopp defiende su decisión de aceptar un puesto en Red Bull tras las críticas recibidas

El entrenador alemán Jürgen Klopp se defendió de las críticas recibidas por su decisión, "excepcional", de aceptar el puesto de director mundial de fútbol de la empresa de bebidas energéticas Red Bull a partir del año 2025.

"Siempre estuvo claro -para mí estaba claro- que no haría nada. Y entonces la historia de Red Bull se puso sobre la mesa. Para mí eso es excepcional, tengo que ser honesto. No sé exactamente qué podría haber hecho para contentar a todo el mundo", confesó Klopp en el podcast 'Einfach mal Luppen', presentado por el exjugador de la selección alemana y del Real Madrid, Toni Kroos, y su hermano, Felix.

A partir del 1 de enero de 2025, Klopp supervisará las operaciones futbolísticas de Red Bull, que incluyen a los equipos RB Leipzig, Red Bull Salzburg y New York Red Bulls, entre otros. El fichaje por la empresa de bebidas energéticas sorprendió y decepcionó a muchos aficionados al fútbol, que acusan a la compañía de utilizar su dinero para comprar éxitos y utilizar el deporte sólo como plataforma para anuciar su producto.

Klopp decidió tomarse un descanso tras dejar el Liverpool a final de la temporada pasada y se esperaba que en el futuro ocupara otro puesto de entrenador. Se le vinculó repetidamente como seleccionador de la selección alemana.

Sin embargo, el de Mainz lo ve de otra manera porque cuando jugó contra el Leipzig en la Liga de Campeones, no había ningún jugador en la plantilla que cualquier otro club no hubiera podido tener. Jugadores como Willi Orban, Kevin Kampl y Yussuf Poulsen son "leyendas absolutas del club". "Hay que decir que nunca he sido tan crítico con la historia de Red Bull", afirmó.

Además, jugadores jóvenes como Dayot Upamecano (ahora en el Bayern de Múnich), Ibrahima Konaté (ahora en el Liverpool) y Christopher Nkunku (ahora en el Chelsea) podrían haber sido fichados por cualquier otro antes de haber firmado un contrato con el Leipzig.