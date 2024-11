"Green Electricity Ark" debuta en la COP16: presentación de soluciones innovadoras para la conservación de la biodiversidad por parte de las empresas estatales de China

PR Newswire

CALI, Colombia, 29 de octubre de 2024

CALI, Colombia, 29 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El 21 de octubre se inauguró con éxito en Cali, Colombia, la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16). El 24 de octubre se celebró en el Pabellón de China el evento paralelo temático "Soluciones innovadoras para la integración de la biodiversidad y la Alianza para la Conservación de la Biodiversidad Industrial y Comercial". Como representante de las principales empresas energéticas mundiales, la Corporación Estatal de Redes de China presentó el proyecto "Arca de Electricidad Verde" durante esta conferencia.

Lanzado en 2022 por la State Grid Corporation, la State Grid Public Welfare Foundation y la China Environmental Protection Foundation, el proyecto "Green Electricity Ark" se centra en la protección de especies raras en áreas como las islas Xiangshan Jiushan y el Parque Nacional Baishanzu en Zhejiang. El proyecto tiene como objetivo promover la gobernanza sinérgica entre la energía eléctrica y la biodiversidad, explorando soluciones para la coexistencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. En 13 zonas de protección ecológica en Zhejiang, Fujian, Xinjiang, Jiangsu, Hubei y Gansu, el proyecto implementa medidas como la construcción de microrredes de "cero carbono", la mejora de los sistemas de monitoreo digital y alerta temprana, la lucha por las operaciones de la red "ecoimperceptibles" y la movilización de la participación comunitaria. Esta iniciativa establece sistemas de suministro de energía verde y estaciones de observación de carbono cero alrededor de los hábitats de especies raras, creando progresivamente un nuevo modelo de conservación inteligente que proporciona energía limpia y herramientas digitales para la investigación y las prácticas de biodiversidad. Hasta la fecha, el proyecto ha contribuido al diseño de estrategias de conservación para ocho tipos de animales raros y treinta y un tipos de plantas raras, ofreciendo vías para revertir la pérdida de biodiversidad en línea con el Marco de Kunming-Montreal.

Como la única solución energética seleccionada para la sesión "Peace with Nature: Business and Industry Solution Good Practice Cases in China", el proyecto "Green Electricity Ark" mostró los importantes logros de China en la protección de la biodiversidad en la COP16, destacando el papel crucial de las empresas energéticas chinas en el desarrollo sostenible global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2543095/State_Grid_Corporation_of_China.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/green-electricity-ark-debuta-en-la-cop16-presentacion-de-soluciones-innovadoras-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad-por-parte-de-las-empresas-estatales-de-china-302290927.html

FUENTE State Grid Corporation of China