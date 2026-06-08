Muere una persona en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia de Sumi, en Ucrania

Al menos una persona ha muerto este lunes en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Sumi, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de la localidad de Konotop, Artem Seminjin, ha especificado que la víctima mortal es una mujer residente en un edificio alcanzado durante el ataque, en el que varios drones han impactado contra la ciudad.

Asimismo, ha recalcado a través de un mensaje publicado en redes sociales que "la mitad de la localidad está sin servicio eléctrico" y ha denunciado que las tropas rusas "combaten contra civiles".

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las fuerzas rusas han lanzado 155 drones contra el país durante las últimas horas, antes de resaltar que 124 han sido derribados. Sin embargo, ha confirmado impactos en 17 ubicaciones y ha alertado de que "el ataque continúa".

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